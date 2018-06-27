Увлекался эзотерикой: появились подробности о расстрелянной семье в Харькове

Убийца утверждает, что получал угрозы от жертвы

Обвиняемый в расстреле семьи в Харькове Константин Безрук утверждает, что получал угрозы от убитого, который якобы увлекался эзотерикой. Об это рассказала адвокат Дарья Назаренко, передает КП.

На суде по избранию меры пресечения подозреваемый выглядел не хорошо. С журналистами он отказался общаться. Его речь была путанной, на вопросы судьи Безрук отвечал односложно. По словам адвоката, перед убийством ее подзащитный не спал две недели.

Скриншот (kp.ua)

"Человек сказал следователю, что 14 суток не спал, находился на даче своей жены вместе с убитым Соловьевым. Что он там делал с ним - тайна, покрытая мраком. Когда он обратился в райотдел – "Освободите меня от Соловьева", никто ничего не сделал", - рассказала Назаренко.

Адвокат отметила, что ранее Безрук написал в полицию заявление, что ему угрожает Соловьев (убитый бизнесмен). Также подозреваемый утверждает, что убитый увлекался эзотерикой и поил его "какой-то водой".

Скриншот (kp.ua)

"Я полагаю, что ему нужно назначить психологическую экспертизу. Он говорит: "Я ехал с целью его убить", но он не может объяснить, как это случилось. Это убийство непонятное, это какая-то случайность со стороны Безрука", - считает Назаренко.

В соцсети Олег Соловьев писал, что увлекается тайнами подсознания. Он публиковал картинки странного содержания.

Скриншот (kp.ua)

Ранее появились новые подробности о расстреле семьи в Харькове.

Выяснилось, что с убитым подозреваемый дружил с детства. В последнее время общение у них не ладилось, часто возникали ссоры.

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