Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Увлекался эзотерикой: появились подробности о расстрелянной семье в Харькове

STYLERLIFE        27.06.2018 - 17:22
Фото: pixabay.com/Skitterphoto
Фото: pixabay.com/Skitterphoto

Убийца утверждает, что получал угрозы от жертвы

Обвиняемый в расстреле семьи в Харькове Константин Безрук утверждает, что получал угрозы от убитого, который якобы увлекался эзотерикой. Об это рассказала адвокат Дарья Назаренко, передает КП.

На суде по избранию меры пресечения подозреваемый выглядел не хорошо. С журналистами он отказался общаться. Его речь была путанной, на вопросы судьи Безрук отвечал односложно. По словам адвоката, перед убийством ее подзащитный не спал две недели.

Скриншот (kp.ua)

"Человек сказал следователю, что 14 суток не спал, находился на даче своей жены вместе с убитым Соловьевым. Что он там делал с ним - тайна, покрытая мраком. Когда он обратился в райотдел – "Освободите меня от Соловьева", никто ничего не сделал", - рассказала Назаренко.

Адвокат отметила, что ранее Безрук написал в полицию заявление, что ему угрожает Соловьев (убитый бизнесмен). Также подозреваемый утверждает, что убитый увлекался эзотерикой и поил его "какой-то водой".

Скриншот (kp.ua)

"Я полагаю, что ему нужно назначить психологическую экспертизу. Он говорит: "Я ехал с целью его убить", но он не может объяснить, как это случилось. Это убийство непонятное, это какая-то случайность со стороны Безрука", - считает Назаренко.

В соцсети Олег Соловьев писал, что увлекается тайнами подсознания. Он публиковал картинки странного содержания.

Скриншот (kp.ua)

Ранее появились новые подробности о расстреле семьи в Харькове.

Выяснилось, что с убитым подозреваемый дружил с детства. В последнее время общение у них не ладилось, часто возникали ссоры.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну

На Прикарпатье пенсионер убил жену из-за Савченко Расстрел семьи в Харькове: появились детали трагедии (фото)
Теги: убийство, харьков
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь