"Уже немолодая волчица": в сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе (фото)

Иллюстративное фото: кинофестиваль (коллаж: Styler)

Кинофестиваль назвали эпизодом сериала "Жлобы на красном"

В сети высмеяли нелепые образы посетителей международного кинофестиваля, который проходил в Одессе. Об этом написала популярный блогер на странице "Рагу.лі" в соцсети Facebook.

"Я давно не делала для вас репортажных постов, но когда показывают очередной эпизод сериала "Жлобы на красном", удержаться просто невозможно", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/raguli)

Обратим внимание, что блогер жестко раскритиковала опубликованные снимки за отсутствие вкуса и элегантности.

Фото: проведение кинофестиваля в Одессе (facebook.com/raguli)

"Отличительная черта нашей элиты в том, что ее видно. Причем при любых обстоятельствах – на красной дорожке, в час пик в метро, на распродаже в АТБ или походе в церковь. Потому что во всех случаях элита транслирует одинаковый посыл – расступись море, жаба лезет", - подчеркивает блогер.

Фото: проведение кинофестиваля в Одессе (facebook.com/raguli)

Не обошли стороной инцидент и пользователи сети, высказавшись словами украинского певца.

"Уже не молодая волчица", - сказал пользователь Андрей Сухраков.

"Блеск и нищета", - подчеркнул юзер Ирина Матковская.

"Если здесь есть врачи – посоветуйте, чем теперь промыть глаза", - подчеркнул пользователь Роман Никитчюк.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/raguli)

Кстати, украинцев удивила роскошная люстра в Волынской областной клинической больнице. Об этом написала популярный блогер на странице "Рагу.лі" в соцсети Facebook, которая поделилась снимком луцкого журналиста Майи Голуб.

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