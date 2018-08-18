"В будке охранника отеля": в Киеве найден труп мужчины с документами

Коллаж РБК-Украина

Как 33-летний мужчина оказался в будке охранника отеля "Crystal Hotel", пока неизвестно

В киевском отеле "Crystal Hotel", прямо в центре столицы произошел инцидент. На Крещатике, в будке охранника был обнаружен труп мужчины 1985 года рождения. Как сообщает интернет-портал "Криминальная Украина", на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти.

Известно, что мужчина недавно устроился на работу в этот отель, но его коллега, который и обнаружил тело в будке охранника приблизительно в 8:30 утра, заявил, что смена умершего наступала только на следующий день.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Сообщается, что при убитом имелись документы. Однако, до сих пор неизвестно что он делал в это время в отеле и как он там оказался. Также неизвестны обстоятельства смерти. Сейчас их выясняют эксперты

Напомним, во Львовской области мужчина жестоко убил свою жену, а ее труп спрятал в шкафу.

Также, В Николаеве обнаружили в ванной тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. А на пляже в Херсонской области нашли убитым туриста.

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