"В вас нет ничего святого": в Киеве задержали пьяного водителя, который чуть не попал в ДТП (видео)

Фото: vblawgroup.com

Инцидент произошел в районе Оболони

В Киеве задержали пьяного водителя, который дважды чуть не попал в ДТП. Мужчина отказался проходить тест на алкоголь и наркотики. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Человек, сообщивший о произошедшем, ехал домой и увидел автомобиль, который неправильно ехал по дороге и несколько раз чуть не угодил в ДТП.

"Ехал домой по улице Богатырской и увидел Cadillac #Escalade (#AA0888IH), который тупо вилял по дороге, при этом дважды чуть не заехал под грузовик. Обогнал его и в Вышгородском КПП сообщил полицейским. Они его остановили, из-за руля вышел пьяный мужчина, а с пассажирской стороны – "боевая" девушка", - написано в публикации.

«В вас нет ничего святого, будьте прокляты» Ехал домой по улице Богатырской и увидел #Cadillac #Escalade (#AA0888IH), который тупо вилял по дороге, при этом дважды чуть не заехал под грузовик. Обогнал его и Вышгородском КПП сообщил полицейским. Они его остановили, из-за руля которого вышел пьяный мужчина, а с пассажирской стороны - «боевая» девушка. От прохождения теста на #Драгер-е отказался, аргументируя тем, что не он был за рулём. Мои показания и видео с регистратора полиции для этой парочки «не доказательство». Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 29 липня 2018 р.

Видео: разбирательства между нарушителями дорожного движения и полицейскими (facebook.com/KyivOperativ)

Также добавляется: "От прохождения теста на Драгер-е отказался, аргументируя тем, что не он был за рулем. Мои показания и видео с регистратора полиции для этой парочки "не доказательство".

"В вас нет ничего святого, будьте прокляты", - бросалась тем временем подобными выражениями сама девушка, которая "выгораживала" водителя авто.

Пользователи возмущены произошедшим и резко высказались в сторону нарушителей.

"Животные, по-другому назвать эти бухие рожи я просто не могу. Одолели уже эти мажоры, отстреливать или прибивать надо, по-другому они не понимают",

"Я не женщина, я девушка-б**дь" (с) синяя красная шапочка",

"Попробовали б они так поговорить с американскими полицейскими...наручники и ночь в Central Booking обеспечена",

"Странно, не задули газом, не ломали руки, кадиллак животворящий...",

"Типичный мусорской беспредел! Доколе! Нам будут указывать и запрещать ездить бухими!",

"П**оры бухие з**бали уже, а таких шмар надо п**дить ногами по лицу",

"Автору респект! Не остановил - натворили бы беды", - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, пьяный депутат попал в резонансное ДТП с пассажирским автобусом, есть погибшие.

Также мы писали о том, что в воскресенье, 29 июля, в Киеве на проспекте Академика Палладина произошло столкновение двух иномарок. По имеющейся информации, водитель Audi A4 протаранил KIA Sportage, в котором находилась семья с маленьким ребенком.

Ранее Styler писал, что в Ровенской области, на автодороге "Киев-Чоп" произошло смертельное дорожное происшествие.

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