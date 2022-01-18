Веганы здоровее мясоедов, а хлеб - вреден: 9 мифов о здоровом питании, которые следует игнорировать
Многие из нас уверены, что знают все, что нужно, о здоровом питании: например, что хлеб и десерты - продукты, которых лучше избегать, а лишние кило появляются, в основном, от ночных срывов у холодильника.
Диетолог Трейси Рэй, редактор отдела здоровья BBC Good Food и сертифицированный нутрициолог, исследует распространенные убеждения, чтобы отделить факты от вымысла.
Оказалось, многие мнения о полезном питании - не более, чем мифы, пишет mirror.co.uk.
Что правда, что - миф? (фото: pexels.com)
9 мифов о здоровом питании, которые не имеют ничего общего с правдой
- Миф 1. Хорошо поесть - дорого
Ассортимент суперпродуктов, пищевых добавок и порошков на полках магазинов заставляет людей думать, что здоровое питание - это дорого.
Но, следуя простым принципам, таким как использование сезонных и замороженных продуктов, покупка местных продуктов, планирование приемов пищи и увеличение количества блюд с растительным белком, можно легко приготовить вкусные и полезные блюда за меньшие деньги.
- Миф 2. Десерт - это вредно
Ограничение всех вкусностей, которые могут "просочититься" в рацион, может затруднить поддержание здорового образа жизни в долгосрочной перспективе. И хорошо питающийся организм, как правило, прекрасно справляется со случайными угощениями.
Так что нет ничего страшного, если у вас будет небольшое угощение каждый день или любимый десерт раз в неделю. Ключ в том, чтобы управлять частотой и размером порции.
Кроме того, попробуйте найти более здоровые варианты: темный шоколад и йогурт вместо жирного сладкого пирожного!
И всегда находите время, чтобы насладиться каждым кусочком, а не есть бездумно.
Что выбрать полезного? (фото: pexels.com)
- Миф 3. Веганы - самые здоровые люди
У веганской диеты есть много преимуществ, взять хотя бы более высокое потребление фруктов, овощей и бобовых.
Однако веганская диета автоматически не превращается в здоровую. Да, растительная пища - это полезно. Но здоровье также зависит от того, чем вы замените мясо в своем рационе.
Многие заменители мяса проходят глубокую обработку или содержат много соли или жира, поэтому, если вы станете веганом, старайтесь готовить с нуля, используя вместо этого чечевицу, фасоль и бобовые.
- Миф 4. Занятия в зале "сожгут" все вредное, что вы съели
Занятия спортом дарят множество преимуществ, но сами по себе они не есть гарантией устойчивого веса и здоровья организма.
Здоровое отношение к физическим упражнениям может быть очень полезным, но когда человек пытается сбросить лишние килограммы и повысить уровень энергии, телу требуется правильное питание из белков, полезных жиров и других питательных веществ, чтобы восстановить силы после тренировки.
Без правильного питания трудно поддерживать распорядок дня, и в конечном итоге все равно потянет перекусить нездоровой пищей, чтобы насытиться после тренировки.
Для красивой фигуры нужно просто не есть на ночь? (фото: pexels.com)
- Миф 5. Хлеб - это обязательно плохо
Хлеб имеет плохую репутацию, но он вполне может стать частью здорового питания. Как всегда, речь идет о разумном выборе. Сортами с высокой степенью обработки, как правило, легче злоупотреблять, такой хлеб вкусный, но часто оставляет нас усталыми и вялыми после пары кусочков.
Тем не менее, выбор сортов с минимальной обработкой, таких как хлеб на закваске, содовый хлеб или питта - это отличный способ насладиться хлебом с максимальным содержанием питательных веществ, благодаря чему вы дольше будете чувствовать себя сытыми.
- Миф 6. Сырые фрукты и овощи - лучше приготовленных
Правда в том, что приготовление пищи может уменьшить количество одних питательных веществ, но на самом деле увеличить количество других.
Приготовление помидоров, например, повышает уровень антиоксиданта ликопина, а такие питательные вещества, как железо, магний и кальций, содержащиеся в шпинате, легче усваиваются при приготовлении.
Особенно для тех, у кого проблемы с пищеварением, приготовление фруктов и овощей может облегчить их расщепление и извлечение питательных веществ.
Зелень полезна - на этом исследователи сошлись (фото: pexels.com)
- Миф 7. Обработанная пища - вредна для здоровья
Все мы много слышали о недостатках переработанной пищи, но есть две категории продуктов, которые попадают под эту категорию: обработанные и ультраобработанные.
Ультраобработанные продукты, такие как упакованные пирожные, печенье и чипсы, как правило, содержат большое количество сахара, соли и жира, но лишены питательных веществ.
Другие методы обработки могут предложить столь необходимое удобство с минимальным воздействием на питание. Например, не так уж страшно употреблять в пищу предварительно приготовленный рис и бобы, соусы, например, хумус и сальсу, замороженные овощи.
- Миф 8. Лишние кило появляются от еды на ночь
С физиологической точки зрения, не имеет значения, в какое время суток в организм поступили калории, переедание может привести к увеличению веса, будь на часах 12 дня или 12 ночи.
Но исследования сходятся во мнении, что мы склонны потреблять больше калорий и делать более плохой выбор продуктов, когда едим поздно вечером.
Также большинство экспертов сходятся во мнении, что стоит оставлять двух- или трехчасовой перерыв между последним приемом пищи и временем сна, чтобы дать вашей пищеварительной системе время переработать пищу и обеспечить лучший ночной сон.
- Миф 9. Все калории одинаковы
Хотя верно то, что все калории имеют одинаковое количество энергии, представление о том, что они все одинаковые, вводит в заблуждение. Различные источники калорий могут оказывать существенно различное влияние на такие вещи, как выработка энергии, гормоны и даже функции мозга.
Белок требует больше энергии для расщепления, чем углеводы и жиры, но он также более насыщает, в то время как ультраобработанные продукты требуют меньше энергии для расщепления, чем цельные продукты, которые также содержат клетчатку, витамины и другие питательные вещества, необходимые организму для хорошего здоровья.
Вот почему вы услышите фразу "пустые калории" о нездоровой пище и алкоголе. Пинта пива, например, содержит те же калории, что и 100-граммовый стейк из вырезки, но не содержит питательных веществ.
Так что помните, что следует обращать внимание не только на калории, если вы пытаетесь обуздать приступы голода.
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