"Вез мертвецки пьяных дружков": нардеп рассказал подробности ДТП с погибшим младенцем (фото)

Фото: (diariodamidia.com.br)

Нардеп в описании ситуации не стеснялся нецензурных выражений

Народный депутат Антон Геращенко в социальной сети Facebook рассказал подробности дорожно-транспортного происшествия, я в результате которого погиб пятимесячный ребенок, выпавший из коляски. Нардеп сообщил, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения вместе со своими "мертвецки пьяными дружками".

"Когда же вы, с*ки, напьетесь или наколетесь досыта и лопните перед тем как сядете пьяными за руль?! Опять в Харькове пьяный водитель повез мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребенком внутри. 5-месячный младенец погиб от полученных травм на месте", — написал Геращенко.

Кроме того депутат сообщил, что на текущий момент подозреваемый был задержан патрульной полицией и отправлен на прохождение экспертизы.

Фото: (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

"Водитель задержан патрульной полицией и отправлен на освидетельствование. После чего будет задержан. Судьи должны быть справедливы и безжалостны к пьяным за рулем и должны давать им максимальные сроки наказания", – считает политик.

Геращенко также поделился информацией о новом законе об уголовной ответственности для пьяных водителей.

"В сентябре Верховная Рада должна принять закон об уголовной ответственности для тех, кто повторно задержан за вождение в нетрезвом виде, даже если он не создал ДТП. Другого пути я не вижу. Штрафы, которые мы ввели недавно в 20 и 40 тысяч гривен, не останавливают идиотов, садящихся пьяными за руль. Только длительные, реальные, а не условные, сроки лишения свободы и публичный позор для водителей садящихся пьяными за руль, могут остановить вакханалию на дорогах", – поделился мнением Геращенко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/anton.gerashchenko.7

Напомним, что Ужгородский горрайонный суд перенес избрание меры пресечения главе Перечинской районной государственной администрации Виктору Олефиру, который совершил смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина, на понедельник, 16 июля.