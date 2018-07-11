В Виннице двое педагогов жестоко избили иностранца и его несовершеннолетнего сына

Пострадавший сейчас лежит в больнице
В Виннице двое мужчин-педагогов жестоко избили иностранцев – мужчину из ОАЭ и его несовершеннолетнего сына. Об этом передает ТСН.
Мужчина мирно прогуливался по городу со своими сыновьями, но на него внезапно напали и избили. Иностранец утверждает, что хулиганы были пьяными.
"У меня нос сломан, зубы, черепно-мозговая травма – голова болит. Били по спине, по руке", - рассказал потерпевший Ферас Аль Хурани.
В больнице рассказали о состоянии пострадавшего.
"Повреждения лицевого черепа и в том числе зубов", - говорит нейрохирург Александр Росийчук.
Жена пострадавшего, украинка Елена Полякова, которая вместе с семьей решила погостить на родине, просто в шоке от инцидента.
"Эти двое вышли, что-то им не понравилось то, что ребенок сидит на земле, начали трехэтажным матом ругать ребенка. И вот когда человек лежал без сознания на асфальте, ребенок подошел и наклонился над ним. За что ребенок и получил", - рассказала жена пострадавшего Елена Полякова.
Правоохранители выяснили, что хулиганы работают педагогами: один –учитель физкультуры, второй – иностранного языка.
"Данные лица были в состоянии алкогольного опьянения, им было предложено пройти медицинское освидетельствование, но они отказались", - рассказал руководитель следственного отдела Максим Рыжов.
Сами хулиганы отказались назвать журналистам свои имена.
"Сделал замечание мой товарищ за курение в неположенном месте. Он не отреагировал. Далее я попытался выбить сигарету ему неудачно, он перешел в атаку – бросок, я падаю на асфальт. Я нанес несколько ударов, он не давал уйти", - утверждает один учителей.
Руководство считает, что такие личности, как нападавшие, не должны работать с детьми.
"Я думаю, что такой педагог не должен работать в школе, если он это позволяет даже в свободное от работы время", - считает заместитель директора департамента образования Ирина Божок.
Жена пострадавшего обратилась к главному муфтию Украины Саиду Исмагилову, который прокомментировал этот инцидент.
"Из Винницы мы раньше таких случаев не слышали. Не получали, там есть мусульманская община, она небольшая. Я думаю, что государственные органы должны довести дело до логического завершения", - сказал Исмагилов.
В полиции говорят, что уже начали уголовное производство, за хулиганство педагогам грозит пять лет за решеткой.
Видео: В Виннице избили иностранца (youtube.com/ТСН)
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