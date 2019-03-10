В Виннице рухнувшее дерево убило 12-летнего ребенка

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Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи

В Виннице 10 марта произошел несчастный случай: из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка. Об этом проинформировали в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Трагедия произошла в утреннее время суток по улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала. Отмечается, что в результате падения дерева ребенок получил серьезные травмы.

Помочь пострадавшей не удалось, она скончалась в карете скорой помощи. По факту гибели девочки следователями Левобережного отделения полиции Винницы открыто уголовное производство.

На данный момент все обстоятельства и причины трагедии выясняются в рамках расследования по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты.

Напомним, что в Тернопольской области внезапно скончался девятилетний ребенок. Учителя и одноклассники шокированы случившимся не меньше, чем родители. Говорят, мальчик никогда серьезно не болел.

К слову, судебно-медицинская экспертиза уже установила истинную причину смерти мальчика. Оказывается, у него врожденная аневризма головного мозга.

Ранее мы сообщали детали гибели ребенка во Львовской области.

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