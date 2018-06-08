В Винницкой области проучили извергов, которые заставляли АТОшника рыть себе могилу

Обидчиков военного наказали

В Винницкой области проучили строителей, которые издевались на украинским бойцом Александром Дяком и заставляли его рыть себе могилу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Козятинской ассоциации участников АТО Олег Пявка, бывший военный.

Фото: Строители попросили прощения у бойца (facebook.com/oleg.pyavka)

Он сообщил, что боец просил своих обидчиков. Военній также получил денежную компенсацию за то, что с ним произошло.

"Касательно издевательств над Атошников Александром Дяком в Козятине Винницкой области. По его словам, он простил. Получил денежную компенсацию. Между тем, пообещали всячески заботиться о его безопасности и в будущем ему помогать", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/oleg.pyavka)

Напомним, что в Винницкой области жестоко избили ветерана АТО.

Александр Дяк недавно вернулся с полигона. Поскольку нужно было как-то кормить семью, брался за любую работу. Знакомые предложили ему пойти на стройку в селе Сигна за 200 гривен в день.

За первый день он получил оплату. На второй день его жестоко избили. Мужчину положили на землю и били ногами по лицу. Потом дали лопату и заставили рыть себе могилу. Когда он выкопал яму, один из них набросил Александру на шею петлю и душил, пока тот не потерял сознание.

"Открыто уголовное производство по статье "Легкие телесные повреждения". Назначена экспертиза, после прохождения которой мы сможем говорить о квалификации преступления и о том, в результате чего были получены эти повреждения", - сообщила временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы полиции Винницкой области Ирина Добровольская.

Срочная новость за 7 июня