"Виноватыми себя не считают": избитая в Чернигове школьница призналась, что над ней насмехаются

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Девушка призналась, что выходит на улицу только с родителями

Жертва жесткого избиения в 2017-м году в Чернигове Полина Малоштан до сих пор практически не выходит из дома, а ее обидчицы продолжают над ней издеваться. Об этом сообщает "Обозреватель".

"На днях заказали линзы, еще капаю капли для глаз. Немного мучает давление и сердце побаливает. А что касается тех девочек, то они не только не извинились, а еще и насмехаются, виноватыми себя не считают. Сейчас угроз нет. Но на улицу я выхожу только с родителями или с сестрой. Раз в месяц вижусь с друзьями", - сказала она.

В то же время адвокат девочки Сергей Нестеренко уточнил, что вызывающе себя ведут не только виновницы избиения Полины, а и их родители.

"Никто из них или их родителей до сих пор не извинился перед Полиной. Напротив, и дети, и родители ведут себя вызывающе, кричат, визжат на заседаниях. Особенно после того, как заседания сделали закрытыми для журналистов. На заседаниях они даже гордятся тем, что находятся на скамье подсудимых. По слухам, они и в школе этим гордятся. А другие дети видят эту безнаказанность. И понимают, что у нас хоть бей, хоть убивай, ничего тебе за это не будет", - сказал он.

Напомним, что недавно советник главы ГУ НПУ в Одесской области Руслан Форостяк прокомментировал резонансное избиение девочки.

Следует напомнить, что недавно в Одессе подростки зверски избили девочку.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Одесской области также избили многодетную мать.

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