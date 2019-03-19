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Воспитывался с колыбельной: Парубий и Вилкул поскандалили в прямом эфире

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 15:42
Воспитывался с колыбельной: Парубий и Вилкул поскандалили в прямом эфире
Коллаж РБК-Украина

Парубий и Вилкул сцепились из-за украинского языка

Андрей Парубий заставил кандидата в президенты Александра Вилкула перейти на украинский язык в Верховной Раде. Случилось это 19 марта во время внесение правок к законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

Интересно, что сначала во время своего выступления Вилкул говорил на украинском языке, но под занавес он перешел на русский и призвал "умных" народных депутатов не принимать закон.

"Прошу к государственному языку вернуться, господин Вилкул. Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке", - обратился к "оппоблоковцу" спикер Рады.

Когда Вилкул продолжил говорить на русском, Парубий попросил выключить микрофон нардепу.

Правда, после этого Вилкул согласился продолжать свое выступление на украинском. Но решил "подколоть" Парубия.

"Андрей Владимирович, если вы считаете, что тот язык, которым вы разговариваете, это - украинский, то вы очень ошибаетесь", - сказал он и покинул трибуну.

В ответ на это спикер подчеркнул, что он разговаривает на языке своих предков.

"На языке, которым я разговариваю, разговаривали мои деды и мои прадеды, и отец, и мать, я ею воспитывался с колыбельной", - подчеркнул Парубий и сказал, что не допустит выступлений в парламенте на негосударственном языке.

Парубий заставил Вилкула перейти на украинский язык

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что после принятия "языкового закона" во втором чтении Кабинет министров сразу приступит к приведение всех подзаконных актов в соответствие с законом о языке.

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Новости Украины Андрей ПарубийАлександр Вилкул
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