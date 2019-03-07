Вовсе не музыкант: СМИ узнали подробности о новом муже Зинаиды Лихачевой-Кубарь

Зинаида Лихачева (фото: пресс-служба)

Муж художницы Зинаиды Лихачевой-Кубарь якобы оказался мошенником

Когда художница Зинаида Лихачева-Кубарь летом прошлого года представила в Нью-Йорке выставку Zinaïda: 4.5.0, о ней с одобрением писали СМИ, ведь она посвятила свою американскую выставку украинским солдатам на Донбассе, а также женщинам, которые теряют своих отцов, братьев и мужей из-за войны с Россией. Как известно, даже название 4.5.0 - это код, которым пользуются украинские военные, чтобы передать, что все хорошо и спокойно.

И вот, спустя полгода, 9 января, на ее странице в Facebook появилось синее сердечко и статус "Вышла замуж". СМИ сообщили, что мужем Лихачевой стал американский музыкант Майкл Пенквиц, у которого Зинаида брала уроки игры на гитаре.

Майкл Пенквиц и Зинаида Лихачева-Кубарь (фото: Facebook)

По данным сайта WomanForumDaily, у нового мужа Зинаиды Майкла Пенквица почти не оказалось песен, либо роликов на YouTube, а группа 4.5.0, солистом и основателем которой его называют, была создана только в 2018 году и, похоже, существует лишь на бумаге.

Действительно, даже на официальном сайте нет анонсов выступлений и песен, как и на странице Майкла Пенквица в Facebook. По мнению СМИ, гитарист и музыкант, о котором писали, поздравляя художницу со сменой статуса, мог оказаться просто фейком.

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Поскольку в США информация о частных лицах и их прошлом находится в открытом доступе, то выяснилось, что на самом деле Майкл Пенквиц может быть матросом торгового флота.

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Подтверждением этого для издания стали упоминания о нем в серии публикаций Международного союза моряков (SIU), где с 1988 по 2005 год он в фигурирует в качестве матроса экипажей разных судов, а в его профиле в Facebook работодателем указан Maersk.

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Кроме того, единственный нью-йоркский адрес Майкла, который фигурирует с 2007 по февраль 2018 года в официальных документах, связанных с ним – Международный дом моряка, который также называют "общежитием для матросов".

Международный дом моряка в Нью-Йорке (фото: уelp.com и tripadvisor.com)

В интернете даже есть его интервью возле общежития местному телеканалу.

Также в открытых данных есть и информация о возможном криминальном прошлом Пенквица. Он якобы мог быть замешан в разных ситуациях с наркотиками или алкоголем, а также "нападении или избиении".

По данным СМИ, Майкл также якобы фигурирует в деле о возможном хранении холодного оружия.

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Зинаида сама не скрывает, что покинула Украину ради жизни в США.

"Я верю в свою цель, и я ее не оставлю. Вот я чувствую, что моя художественная сущность - это моя миссия, больше чем что-либо. Это мой язык, мое общение с миром. Поэтому я решила принять жизненные обстоятельства и остаться в этой стране", - цитирует ее Politeka.

Зинаида покинула Украину ради жизни в США

Как предполагает СМИ, история может быть похожа на фиктивный брак. Версия имеет право на существование, если, например, предположить, что она помогает ему финансово

По-видимому, сейчас путь Зинаиды Лихачевой-Кубарь лежит в иммиграционную службу США за визой, на которую она имеет право, как жена американского гражданина.

Отметим, издание открыто к комментариям Зинаиды Лихачевой-Кубарь и ее нового мужа.