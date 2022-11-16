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Вперше за 8 місяців! "Нова пошта" відкрила нові відділення в Херсоні: як вони виглядають і адреси

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Херсон, Середа 16 листопада 2022 18:00
Вперше за 8 місяців! "Нова пошта" відкрила нові відділення в Херсоні: як вони виглядають і адреси "Нова пошта" вже працює у Херсоні (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

"Нова пошта" в Херсоні відновила кур’єрську доставку та відкрила два відділення.

Де саме відкрилися відділення, як вони виглядають і чи працюють кур'єри - читайте в нашому матеріалі.

Як працює "Нова пошта" в Херсоні сьогодні

Після 8 місяців окупації херсонцям знову доступна відправка та отримання посилок вже у двох відділеннях НП.

Так, стаціонарне відділення №9 працюватиме щодня з 9:00 до 15:00 за адресою просп. Святих Кирила та Мефодія (тут до кінця тижня містяни зможуть отримувати фінансові послуги, грошові перекази, матеріальну допомогу від ООН тощо).

Вперше за 8 місяців! &quot;Нова пошта&quot; відкрила нові відділення в Херсоні: як вони виглядають і адреси

Вперше за 8 місяців! &quot;Нова пошта&quot; відкрила нові відділення в Херсоні: як вони виглядають і адреси

"Нова пошта" на просп. Святих Кирила та Мефодія (фото: прес-служба НП)

Друге мобільне відділення прийматиме посилки до 10 кг щодня з 12:00 до 15:00 біля кінотеатру "Україна" по просп. Ушакова.

Вперше за 8 місяців! &quot;Нова пошта&quot; відкрила нові відділення в Херсоні: як вони виглядають і адреси

Вперше за 8 місяців! &quot;Нова пошта&quot; відкрила нові відділення в Херсоні: як вони виглядають і адреси

"Нова пошта" вже працює у Херсоні (фото: прес-служба НП)

Додамо, що сплатити за послуги можна готівкою, через мобільний додаток, карткою через POS-термінал або відправити посилку за рахунок отримувача.

Кожне відділення оснащене генератором та модулем Starlink, щоб люди могли зарядити свої пристрої та зв’язуватися з рідними.

Крім того, кур’єри можуть доставляти мешканцям деокупованого міста посилки до 30 кг у зручне для них місце або додому.

"Рідні та близькі можуть надсилати такі необхідні їм продукти, ліки, речі тощо", - кажуть у прес-службі НП.

Нагадуємо, що нещодавно "Нова пошта" відкрила нові відділення в Польщі.

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