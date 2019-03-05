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Врачи обнаружили шокирующую находку в желудке 8-летней девочки

STYLERЖизнь    05.03.2019 - 08:31
Врачи обнаружили шокирующую находку в желудке 8-летней девочки
Коллаж РБК-Украина

Девочку по непонятным причинам тошнило, а ее живот распух

Врачи достали полтора кг волос из желудка 8-летней девочки в Китае. Сейчас ребенок проходит послеоперационную реабилитацию. Об этом информирует издание The Mirror.

Уточняется, что восьмилетняя Фейфей пожаловалась матери на боли в желудке. Девочку тошнило, а ее живот распух. Когда симптомы не прошли за неделю, мать решила отвезти девочку в больницу.

Когда промывание желудка не дало никакого результата, врачи сделали компьютерную томографию и выяснилось, что у пострадавшей в желудке застрял огромный комок волос с кусками еды в нем.

После чего ее мать призналась, что девочка жевала свои волосы с малого возраста. Родители на протяжении шести лет пытались бороться с этой привычкой, однако ничего не получалось. Медики сообщили, что это может быть синдром пикацизма - желание есть несъедобные вещи.

Напомним, у полуторагодовалой малышки по имени Анора обнаружили жидкость в легком и инородный предмет в желудке. Если бы не опытные врачи областной больницы, ребенок впал бы в кому.

Мы писали, что из-за врачебной халатности в легкие пенсионера залили чистящее средство. Через несколько дней он скончался.

Ранее во Львовской области за врачебную халатность посадили акушера-гинеколога.

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