Врачи прооперировали парня, пытавшегося покончить с собой после массового убийства в Керчи

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что молодой человек перед попыткой суицида оставил запись "Я тебя люблю, навсегда вместе"

Ранее сообщалось, что 20-летний житель Керчи Армен Бадалян попытался свести счеты с жизнью, узнав о смерти своей возлюбленной — 17-летней Виктории Демчук, которая стала 21-й жертвой массового убийства в Керчи. Он выпрыгнул в окно, после чего получил серьезную травму позвоночника и был прооперирован. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Парень Вики Демчук — последней погибшей в керченской бойне — пытался покончить с собой. Ночью 19 октября он ночью выбросился из окна. На своей странице оставил запись: "Я тебя люблю, навсегда вместе". Он был дважды прооперирован и сейчас находится в сознании. Операции прошли успешно, но пока парень не чувствует рук и ног.

Сейчас Армен Бадалян находится в больнице — он получил серьезную травму позвоночника. В керченском колледже училась его девушка — Виктория Демчук. Во время нападения она получила тяжелые ранения — ей пришлось ампутировать ногу. Армен, все это время дежуривший в больнице, надеялся, что возлюбленную удастся спасти.

Фото: Армен Бадалян (instagram.com/armen_dalyan)

"Когда случилось несчастье, он не отходил от ее кровати в больнице, дежурил там вместе с родителями", — рассказала сестра юноши.

Сообщается, что пострадавшую в результате массового убийства в Керчи, Викторию планировали прооперировать в Москве. Во время транспортировки в медицинском самолете девушка погибла. Армен Бадалян не выдержал смерти возлюбленной и попытался покончить жизнь самоубийством. Сейчас с ним работают психологи.

Напомним, что недавно всплыли неожиданные детали о 18-летнем парне, устроившем бойню в Керчи.

Также сообщалось, что опубликован список погибших в Керчи.

Ранее посольство США отреагировало на теракт в Керчи.

Видео: (video.rbc.ua)