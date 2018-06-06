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"Врезался в микроавтобус": преемник "Моторолы" попал в ДТП

STYLERLIFE        06.06.2018 - 18:50
Фото: Боевик "Воха" (facebook.com abazia)
Фото: Боевик "Воха" (facebook.com abazia)

Девушка террориста погибла на месте

В оккупированном Донецке попал в серьезное ДТП главарь боевиков вооруженной группировки "Спарта" Владимир Жога ("Воха"), которого называют преемником "Моторолы". Об этом передает donpress.com со ссылкой на местных жителей.

Батальоном "Спарта" до своего убийства руководил террорист Арсений Павлов ("Моторола").

Авария произошла 5 июня. "Воха" ехал на мотоцикле, который врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.

Видео: Место ДТП (youtube.com/ZloiDead Ivan)

Якобы именно водитель последнего, не убедившись в безопасности маневра, начал выполнять поворот, и мотоцикл не смог затормозить.

Сообщается, что 23-летний боевик ехал со спутницей, которая погибла на месте.

Фото: Террорист "Воха" и его девушка (inforesist.org)

Сам террорист с тяжелыми травмами госпитализирован в отделение реанимации.

Фото: Террорист "Воха" (glavred.info)

"Пациент был доставлен в тяжелом состоянии, в экстренном порядке проведено обследование, бригада хирургов, нейрохирургов и травматологов забрала его в операционную, выполнила сложные операции. Больной переведен в отделение реанимации, сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Все необходимое лечение получает в полном объеме", — рассказал врач-хирург Дмитрий Степанюк, передает Іnforesist.

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинский снайпер ликвидировал командира боевиков.

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Теги: боевики ДНР, боевик
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