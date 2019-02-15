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Встреча зимы с весной: украинцам рассказали о погоде на Сретение

STYLERЖизнь    15.02.2019 - 06:33
Встреча зимы с весной: украинцам рассказали о погоде на Сретение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жителей северных регионов ожидают дожди

В Украине в пятницу, 15 февраля, сохранится прохладная погода, осадки пройдут только в северных областях. Об этом рассказали синоптики на сайте Погода УНИАН.  

В восточных регионах в ночное время температура воздуха составит до -8 градусов, днем потеплеет ​​до +1 градуса.

В южных областях весь день будет переменная облачность. В течение суток температура воздуха составит от -6 до +5 градусов.

На Западе нашей страны в темное время суток температура воздуха составит до +1 градуса, днем ожидается до +5 градусов. Осадки не предвидятся.

Жителям северных областей лучше брать зонтики - синоптики прогнозируют дожди. Температура ночью составит до нуля градусов, днем будет до +2 градусов.

В центральных регионах осадки не ожидаются; столбики термометров ночью опустятся до -2 градусов, днем - поднимутся до +3 градусов.

Встреча зимы с весной: украинцам рассказали о погоде на Сретение

Фото: Погода (facebook.com/Odessavfoto)

Согласно народному прогнозу, 15 февраля отмечается праздник Сретение. Считается, что в этот день происходит встреча зимы с весной. По поверью, если солнце будет проглядываться сквозь облака, то вскоре будет оттепель. Бытует поговорка: "какая погода на Сретенье, такая и весна будет".

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что в начале следующей недели ожидается существенное потепление, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Также мы писали о том, что синоптики дали украинцам неблагоприятный прогноз погоды на март. 

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