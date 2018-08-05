"Вся в синяках и ссадинах": девочка из приюта "Свитанок" рассказала о насилии со стороны воспитателей

Стало известно и о других беззакониях в детском приюте
Недавно в социальной сети Facebook инспектор патрульной полиции Зоя Мельник опубликовала видео, на котором она пообщалась с воспитанницей приюта "Свитанок". Девочка рассказала, что в детском доме часто применяется физическая сила по отношению к младшим воспитанникам, как со стороны воспитателей, так и со стороны детей.
"Девочка была вся в синяках и ссадинах, укусах комаров, от нее плохо пахло, я думала, что это ребенок из семьи нарко- или алкозависимых, так как взрослые за ней особо не смотрели и весь вид ребенка говорил об этом", — пишет Зоя Мельник.
Женщина также опубликовала видео с частью диалога:
"- Кто из воспитателей бьёт?
- Наталья Федоровна, тёть Раечка (?)
- Как бьют?
- Ладошками, по лицу, по рукам, по животе, по попе
А еще девочка рассказала что их ставят на колени.
- И что ты делаешь, когда ставят ? Плачешь ?
- Терплю - тяжело вздохнула малышка", — пишет инспектор.
Кроме того, правоохранительнице удалось узнать и о других беззакониях, которые творятся в детском доме.
"Пораспрашивала и других детей. Дети там убегают через забор попрошайничать, на сигареты в том числе. Насколько я поняла, у них там договоренности - персонал разрешает старшим детям курить, но запрещает жаловаться", — отмечает Зоя Мельник.
Видео: (facebook.com/zoya.melnik.9)
"Нет слов приличных и мыслей по этому поводу. Отличная работа, господа "педагоги" -" воспитатели"! Если бы я верила в ад, пожелала бы вам гореть в аду ярким синем пламенем. Как можно так относиться к детям, которые и так пострадали и лишены родительской любви и заботы? И которых некому защитить от вас", — негодует по поводу сложившейся ситуации Мельник.
Также она добавила, что начальник службы по делам детей Одесской области считает этот приют образцовым и влиять на персонал не собирается.
Скриншот поста аккаунта facebook.com/facebook.com/zoya.melnik.9
Напомним, что Национальная полиция открыла уголовное производство по факту избиения воспитанников детского приюта в Волынской области.
До этого мы сообщали, что пострадавших детей после избиений в детском доме доставили в больницу для осмотра и фиксации телесных повреждений.
Также мы писали, что полиции открыла уголовное производство по факту развращения малолетних в Волынском приюте.
Видео: (video.rbc.ua)