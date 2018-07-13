"Всю ночь я не спала": жительница Запорожья добилась проведения дезинфекции из-за тараканов

Коллаж РБК-Украина

Женщина поделилась новой информацией о состоянии больницы

Жительница Запорожья Надежда Писаренко смогла добиться того, чтобы в городской больнице, в которой не было предусмотрено должного санитарно-гигиенического режима, навели порядок. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Спустя четыре дня после наведенной шумихи в соцсети, 11 июля, стало известно о том, что в отделении начала проводиться должная дезинфекция.

"Друзья, спасибо всем за поддержку, за просмотры, репосты и "сарафанное радио". Какое средство повлияло (то-ли соцсети, интернет-газеты, местное ТВ или письмо Буряку - я не знаю), но сегодня в отделении проводится дезинфекция против тараканов, обрабатывают полы, плинтуса, мебель, сняли наматрасники. В общем, я результатом довольна! Если есть проблема, то стучите и Вам откроют! Хочу еще сказать, что люблю свой город и все, что связано с ним. Спасибо Вам всем, друзья, и будьте здоровы", - сообщила Наталья.

Скриншот поста (facebook.com/stoyanova.nadya)

Напомним, в запорожской городской клинической больнице №5 пациенты пожаловались на огромное количество насекомых в палате. Наталья Писаренко сообщила о том, что она со своей дочкой Софией попала в эту больницу. Но она не смогла спать, поскольку вокруг бегали тараканы, которых она убивала, чтобы они не ползали по ее ребенку. Соответствующее видео Наталья выложила в сети.

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