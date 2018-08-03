"Выбросило на обочину встречной полосы": В Киеве украинский поэт попал в ДТП (фото)

Фото: Место ДТП (facebook.com/Юрій Строкань)

В автомобиль поэта влетела машина

В Киеве поэт Юрий Строкань попал в аварию. Об этом он сообюищл на своей странице в Facebook.

Фото: Юрий Строкань (facebook.com/Юрій Строкань)

В автомобиль поэта влетела машина и его отбросило на обочину встречной полосы.

"Меня стоящего выбросило на обочину встречной полосы, слава Богу, никто не ехал навстречу. Его 15 метров тормозного пути спасли наши жизни. Небольшое сотрясение, машины в хлам, у жены травма шеи. Но все живы. Лето продолжается", - рассказал он.

Фото: Место ДТП (facebook.com/Юрій Строкань)

Поэт также рассказал о европейском опыте.

"Спасибо Боже, что жизнь не моей семьи. Сказать вам про европейской опыт? Европейский опыт - это информация на дороге. Постоянная мысль о водителе. Куда ему ехать, с какой скоростью, в какой полосе, благодарить за соблюдение правил, предупреждать о видеофиксацию", – отметил Юрий Строкань.

Фото: Авто после ДТП (facebook.com/Юрій Строкань)

"А у нас назвали "х*рзнашо" реформой полиции, теперь банальные нарушения на дороге превратили бесконтрольность на безнаказанность. Знаков ограничения скорости на дорогах практически нет, машины систематически паркуют перед пешеходными переходами, и столько всего не делается, за что можно казну озолотить и приучить делать простые меры предупреждения ДТП, что кажется за это лето собирают замечательную статистику смертей, чтобы кому-то выделили деньги для очередного дерибан", – добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/Юрій Строкань)

Ранее сообщалось что под Киевом поезд почти километр тащил автомобиль.

Два человека погибли. На место происшествия прибыли медики, правоохранители и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда, произошедшего на Буковине 27 июля.

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