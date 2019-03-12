Высший пилотаж: украинец заставил россиянку публично просить прощения за "Крым - наш"

Коллаж РБК-Украина

Россиянка в "Вата Шоу" испугалась, что после посещения Крыма в 2015 году попала под санкции

Россиянка публично извинилась за слова "Крым - наш" и попросила не применять к ней санкции за незаконное посещение оккупированного РФ украинского полуострова в 2015 году. В эфире авторской передачи "Вата шоу" на телеканале "Прямый" известный блогер Андрей "Полтава" Карпов объяснил женщине, что теперь она не сможет посещать страны Евросоюза. За 4,5 минуты их общения отношение россиянки в вопросе АРК резко поменялось. Ролик опубликован на Facebook-странице проекта.

С самого начала разговора россиянка подчеркнула, что не все граждане РФ ненавидят Украину. В то же время Крым женщина назвала "общим".

"Меня интересует то, что Украина считает, что русские - это сволочи и скоты, и все. Я против этого, потому что не каждый русский человек ненавидит Украину. Лично перед вами сидит пример. Если что, я за Украину морду набью. Потому что в сфере, где работаю, я не позволяю говорить, что Украина - это плохо, что она делает что-то не так. Я Украину люблю. Я была в Киеве и я горжусь Киевом", - сказала россиянка.

После этого Карпов поблагодарил женщину за добрые слова и задал вопрос - а чей Крым?

"Как говорится, "Крым - наш", - ответила россиянка, и через некоторое время добавила - Крым наш в том смысле, что он наш общий. Он достояние всего мира. Я была в Крыму один раз, в Ялте".

Тогда Андрей "Полтава" напомнил ей о репрессиях во временно оккупированном полуострове.

"Скажите, а вас пытали в Крыму? ФСБ била током? Или может в колено стреляла? Нет? Странно, а вот почему-то украинцев, крымских татар там пытали, избивали журналистов", - сказал телеведущий.

"Я ни в коем случае не хочу обидеть кого-то. Меня не били, потому что я не лезу во всякие политические моменты. Я человек культурный, я музыкант. Я играю на скрипке. Я съездила и выступила там на конкурсе. Получила первое место".

Когда Карпов уточнил, что это было в 2015 году, он отметил: "Вы знаете, что благодаря моей программе "Вата шоу", которая выходит на "Прямом" канале, мы теперь добавим вас как человека, который посещал незаконно Крым, и больше никуда вы не поедете зарубеж выступать".

Женщина ошалела: "Зачем вы сейчас это делаете?"

"Потому что вы посещали оккупированный Крым незаконно. Не через территорию Украины, я так понимаю. А Крым - это Украина, я вам напоминаю. И нужно брать разрешение у украинцев, чтобы посещать и там выступать. Вот так работает эта версия, что Крым - общий. На самом деле нет. Он украинский".

Россиянка в прямом смысле слова взмолила не применять к ней санкции: "Пожалуйста, не надо меня не выпускать, я очень хочу ездить и выступать на конкурсах. Пожалуйста, простите меня. Я больше не поеду".

Затем она заплакала и отключилась из чата.

"Вот они санкции, вот так они и работают", - отметил блогер.

Видео: facebook.com/vatashow

В комментариях к ролику пользователи сети восхищаются эфиром:

"Это шедевр!"

"Я так смеялась! Андрей, вы молодец!"

"Красавчик! Андрей это высший пилотаж!"

"Это шедеврально!"

Как сообщалось ранее, жители оккупированного РФ Крыма накануне годовщины "референдума" под дулами автоматов российских военных, подвели печальные итоги оккупации и признались, что полуостров изменился до неузнаваемости.

Также мы писали о том, что в оккупированном РФ украинском Крыму детей среднего школьного возраста учат обращаться с оружием.