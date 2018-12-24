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Взрыв во Львове на ярмарке: в сети появилось шокирующее видео

STYLERЖизнь    24.12.2018 - 12:27
Взрыв во Львове на ярмарке: в сети появилось шокирующее видео
Коллаж РБК-Украина

На кадрах видео видно, как люди отреагировали на пожар

В сети опубликовали видео с моментом взрыва на рождественской ярмарке во Львове возле Оперного театра, который произошел в субботу, 22 декабря. Видео разместили на странице "Муниципальная варта" в социальной сети Facebook.

Видео было обнаружено на городских камерах наблюдения, которые зафиксировали сам момент взрыва в деревянном домике на рождественской ярмарке и действия людей во время взрыва и после.

На кадрах видео видно, что сразу после взрыва люди начали разбегаться в разные стороны, а сам домик буквально за несколько секунд оказался весь в пламени. Через некоторое время люди начали возвращаться к домику, чтобы оказать помощь пострадавшим, погасить огонь и попытаться спасти имущество.

Также видно, что два человека, которые были ближе всего к эпицентру взрыва, были в огне, а очевидцы тут же кинулись тушить на них одежду.

К счастью, на месте происшествия оказался медик-доброволец из военной части А3618 Андрей Алямский, который начал оказывать помощь пострадавшим до приезда скорой медицинской помощи, которая прибыла только через 30 минут.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове произошел взрыв на рождественской ярмарке во Львове. Одна из торговых точек нарушила правила безопасности и в деревянном домике взорвался баллон с газом.

А также мы писали о том, что в результате взрыва пострадало пять человек. Четверо из них находятся сейчас в больнице.

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