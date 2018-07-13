"Я красива, но это – не моя профессия": в Одессе активистки требуют извинений за сексистские высказывания чиновника

Фото: facebook.com/Evalution.ukraine

В Одессе молодые девушки пришли сегодня, 13 июля, под стены областного совета, чтобы потребовать от его главы извинений за сексистские высказывания в отношении одесситок

Активистки женского движения "Evalution" настаивают: в приветственном слове американским морякам, украинских женщин унизил не мужчина Анатолий Урбанский, а представитель власти. Представитель государства, которое, должно бороться с имиджем украинок, как "секс-товара". Должно укреплять славу об украинских женщинах, как талантливых менеджерах, политиках, ученых, спортсменках и художницах. Эту очевидную истину девушки и попытались объяснить депутатам.

Они пришли под облсовет в ярко-желтых юбках, которые стали символом движения "Evalution" и с плакатами: "Я красива, но это – не моя профессия".

Скриншот поста facebook.com/Evalution.ukraine

Движение "Evalution" было создано одновременно в нескольких городах Украины. Его участницы – успешные украинки, которые настаивают: женщина – это не только красота, это – еще и сильная личность.

"Мы не против быть привлекательными и сексуальными, - говорят девушки. Мы не против комплиментов и ценим мужчин. Но мы категорически против того, что Украина становится страной секс-туризма, а украинок воспринимают как недорогой и доступный товар! Мы хотим, чтобы каждая украинка имела возможность реализовать себя не только в роли женщины и матери, могла раскрыть свой потенциал. Позитивных примеров в Украине уже – более чем достаточно".

Фото: facebook.com/Evalution.ukraine

Участницы движения "Evalution" ставят задачу: собственным успехом мотивировать максимальное количество молодых девушек. По их задумке те, кто сумел "сделать себя сам" помогут тем, кто пока еще этого не умеет.

Образовательная платформа от "Evalution", на которой планируют размещать блоги, проводить семинары от женщин-лидеров мнений, а также личное общение с девушками на улицах городов, помогут украинкам найти себя, сделать первые шаги.

Напомним, глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, приветствуя иностранные делегации на открытии ежегодных военных учений "Си Бриз" заявил: "Особенно, я думаю, очень счастлива проведению этих ежегодных учений женская половина Одессы и Одесской области". Эти слова вызвали волну возмущения среди украинских женщин.

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