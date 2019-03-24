Забил бейсбольной битой: жуткие детали убийства школьницы на Волыни

Убийство школьницы на Волыни обросло жуткими подробностями (фото: pixabay.com)

В убийстве 16-летней Екатерины Лыткиной подозревают двух граждан Словении

В убийстве 16-летней школьницы Екатерины Лыткиной из Нововолынска обвиняют двух двоюродных братьев, граждан Словении - Максима Т. и Назара С. Подозреваемых экстрадировали из Словениии и они дали показания в Ковельском горрайонном суде, пишет издание "Буг".

Максим во время выступления в суде заявил, что убийца - его брат Назар, который забил девушку бейсбольной битой, а затем угрозами заставил его помочь скрыть труп. Назар сказал, что не отрицает слова брата и отказался от допроса.

Однако потерпевшая сторона убеждена, что обвиняемые "следуют сценарию" своих защитников, чтобы уменьшить меру наказания, ведь за групповое получат больше лет за решеткой, чем когда меньший брат возьмет вину на себя.

Убийство школьницы на Волыни обросло жуткими подробностями (Екатерина Лыткина, фото: соцсети)

Обвиняемый Максим с помощью переводчика словенского языка рассказал все обстоятельства знакомства с девушкой и убийства, что произошло в августе 2016 года.

"С Катей мы познакомились летом 2012-го года, когда я со своими родителями и сестрой приехал в Украину. И после того мы начали общаться больше, чем просто знакомые", - говорит он.

После этого молодые люди вели переписку в соцсетях. Парень говорит, что дружеское общение время от времени перерастало в нечто большее, чем дружба - молодые люди проявляли знаки симпатии друг к другу.

Также Максим рассказал, что у его брата Назара были конфликты с девушкой. А родители убитой Кати неоднократно рассказывали в суде, что причиной неприязни дочери с братьями стал инцидент, когда частные фото девушки, которые она прислала Максиму, были распространены в интернете.

Далее Максим рассказал, что во время очередного визита в Украину в июле 2016 года они пошли с девушкой на местный террикон, где часто встречались раньше. Это произошло 1 августа 2016 года около 23:00.

Молодые люди сели на камни и разговаривали о школе, об учебе, поступлении в вуз и делились планами на будущее.

К слову, один из свидетелей утверждает, что видел трех молодых людей, которые направлялись к террикону, что противоречит словам Максима.

Убийство школьницы на Волыни обросло жуткими подробностями (фото из зала суда: bug.org.ru)

"Мы были там примерно минут 15, тогда начали собираться домой. Она привстала с камня. Спиной была повернута к той тропе, по которой мы поднимались, а я стоял напротив. Заметил фигуру, которая приближалась к нам. Заметил, когда она была метров за четыре. Это был Назар. Он на плече нес рюкзак", - продолжает подозреваемый.

Назар, по словам Максима, приказал парню идти домой, а сам остался с Катей, чтобы поговорить.

"Я по этой тропинке пошел домой. Отошел примерно на 30 метров и услышал звук падения, что-то будто упало. После этого услышал звук тупого удара. Я бы сказал, что их было минимум 5. И я не слышал ни одного крика, ни человеческого голоса. Свидетель, который говорил о крике", - я не знаю, что он имел в виду.

Когда парень вернулся, он увидел ужасную сцену: Катя лежала на левом боку, руки были простерты перед ней и перед ней лежал также телефон, на котором был включенный фонарик.

"Ее лицо было окровавленное, оно было покрыто волосами. Возле нее стоял Назар, в правой руке у него была бита для бейсбола. Меня сразу начало тошнить", - рассказал Максим.

Далее, по словам обвиняемого, Назар стал ему угрожать и заставил помочь спрятать тело девушки.

"Он продолжал требовать, чтобы я остановился и помог ему... Я взял за ноги, и мы начали ее нести. Мы пришли к месту, где были густые заросли. Тогда Назар сказал, что нужно ее расшатать и бросить на три. Мы начали ее расшатывать. Она упала возле дерева, где-то за два метра от нас. Я отошел и видел, как Назар подошел к телу, сломал ветку и бросил эту ветку.

Тогда ребята вернулись к месту убийства и присыпали окровавленную траву пеплом из костра, который кто-то разводил незадолго до этого. После этого Назар, по словам Максима разбил телефон девушки и выбросил под мост.

"Он взял у меня телефон и мы продолжали двигаться по этой тропе. Тогда он включил музыку на своем телефоне. Я не помню, что это была за музыка, только могу описать ее как веселую и оживленную. Он шел, размахивал руками, будто достиг большого успеха", - рассказал Максим.

Убийство школьницы на Волыни обросло жуткими подробностями (фото из зала суда: bug.org.ru)

Прокурор настаивает на таком наказании за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью: 14 лет заключения Назару С., 13 - Максииму Т.

А родители убитой девушки и их адвокаты просили максимального наказания - по 15 лет тюрьмы обоим. Пожизненное нельзя, поскольку на время совершения преступления эти двое были несовершеннолетними.

Приговор объявят во вторник, 26 марта, в 14:00.

После заседания мама Екатерины Виктория Лыткина на своей странице в Facebook написала сообщение, где назвала адвокатов - лживыми собаками, которые до последнего оправдывают убийц.

Напомним, что тело 16-летней девушки нашли в Нововолынске 11-го августа 2016-го года вблизи шахты №3. Девушка исчезла первого августа 2016-го года около 23 часов. Тело дочери на терриконе нашел ее отец.

К слову, в Мариуполе парень бил и насиловал 19-летнюю девушку прямо на лестнице подъезда многоквартирного дома, находящегося в центральном районе города. Преступника арестовала полиция.

Ранее мы сообщали о том, что появились новые детали насилия матери над собственным 4-летним сыном. Женщина снимала и продавала порно с участием собственного ребенка - горе-мать, которая была порноактрисой решила, что за детское видео получит больше денег.