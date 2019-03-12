Забил любимую кочергой: детали жуткого убийства под Запорожьем

Коллаж РБК-Украина

Пара только призналась друг другу в любви и договорилась о совместном проживании

В Запорожской области мужчина зверски расправился со своей возлюбленной, с которой только недавно стал жить вместе. Подробности происшествия сообщает "РИА Мелитополь".

Трагедия произошла в Ореховском районе Запорожской области. Как рассказал обвиняемый, он был знаком со своей возлюбленной много лет, но отношения завязались после того, как она однажды приехала к нему в вместе со своей сестрой, чтобы помочь по хозяйству.

После выполненной работы женщина оставила ему свой номер и телефона на тот случай, если снова понадобиться помощь. Через неделю он ей позвонил и пригласил в гости.

Она приехала, и они вместе провели вечер, во время которого употребляли алкогольные напитки. Как рассказал обвиняемый, между ними вспыхнула искра любви и они даже решили развивать свои отношения и договорились о совместном проживании.

Что произошло дальше – он не помнит. Мужчина рассказал, что уснул, а когда проснулся, то нашел возлюбленную мертвой и в крови. Он испугался и позвонил в скорую помощь, а те уже вызвали полицию.

По данным судебно-медицинской экспертизы, женщина получила многочисленные травмы головы, шеи, туловища и конечностей. Также на месте преступления были обнаружены орудия убийства – швабра и кочерга.

Мужчину арестовали и предъявили ему подозрение в убийстве своей сожительницы. Ореховский суд признал его виновным по статье 115 УК Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Обвиняемый свою вину так и не признал и во время заседаний постоянно твердил, что причин убивать любимую женщину у него не было.

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