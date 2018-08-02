"Загрузили тела в мешках": в сети рассказали о страшном произволе в "ДНР"

Фото: facebook.com-abazia

Очевидцы пытались вызвать "правоохранителей", но безуспешно

На Донбассе в оккупированной террорситами Макеевке посреди улицы два тела, завернутые в черные мешки, загрузили в грузовик. На вызов очевидцев местные "правоохранители" не отреагировали. Об этом случае рассказали на странице "БыльБылева" в Twitter.

"Ответ на вопрос "Почему безлюдные улицы", - сказано в подписи.

Скриншот (twitter.com/Bylbyleva308)

В сети опубликовали скриншот сообщения о происшествии.

"МВД ДНР" вы охренели? В этот грузовик загрузили два тела в черных мешках. Всем "полицейским" пох. Дозванивались до отдела собственной безопасности, им пох*й", – рассказал местный житель.

В комментариях отметили, что "полиция" так и не приехала. То есть спокойно можно было убить и вывезти хоть 100 человек".

Скриншот поста (twitter.com/Bylbyleva308)

Кстати, экс-силовик РФ рассказал об особенностях соседства с фейковыми республиками.

Экс-силовик, который пожелал остаться инкогнито, рассказал, что после создания так называемых республик, в регионе начался передел влияния. По его словам, "воров в законе" начали теснить новые, а со старой гвардией никто особо не считался. Большинство из них решили перебраться в Ростовскую область, а следом за ними побежали и проститутки.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне предложили жителям Донбасса "валить из РФ".

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