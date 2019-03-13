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Захотели легких денег: ушлая афера с Приват24 шокировала сеть

STYLERЖизнь    13.03.2019 - 08:58
Захотели легких денег: ушлая афера с Приват24 шокировала сеть
Коллаж РБК-Украина

Аферисты придумали, как наживаться на украинцах с помощью Приват24

ПриватБанк снова оказался в центре внимания. Так, мошенники придумали новый способ обмана украинцев с помощью Приват24. Об ушлой схеме рассказал Николай Ярега, который едва не попался на крючок аферистов.

Николай сообщил о интересном моменте, который произошел с ним 12 марта. Все началось с того, что ему написала девушка, которая начала настойчиво выпытывать номер телефона. Парень понял, каков мотив преследует мошенница и поделился этим с подписчиками.

  1. Вы даете свой номер телефона его проверяют на привязку к Приват24. Если не привязан - просят другой номер (будто не могут дозвониться или удобнее с другой).
  2. После идентификации номера будет попытка изменить пароль в Приват-24 и Вам придет код подтверждения.
  3. Далее будет звонок от якобы сотрудника Привата о попытке взлома и Вас попросят сказать в качестве проверки этот код и все, денег нет.
 

Фото: (facebook.com/Николай Ярега)

Сеть была шокирована ушлой аферой. Однако, несмотря на это, мужчину не забыли поблагодарить за то, что он расправился с мошенницей:

"Красавец, просто уничтожил ее";

"Такая же переписка месяц назад была";

"Работать не хотят, хотят только легких денег".

Напомним, что для клиентов ПриватБанка мошенники придумали новую аферу. Клиентам банка предлагают вознаграждение в 8000 тысяч гривен. Чтобы якобы получить деньги необходимо принять участие в опросе.

Ранее сообщалось, что в такси Киева грабят людей с помощью снотворных препаратов по типу клофелина. Мошенники активны в ночное время и ищут своих жертв среди ночных клубов и ресторанов.

Мы также писали о том, что ушлые аферисты изобрели новую схему обмана украинцев. Жертвами часто становятся люди, которые продают дорогие вещи в интернете.

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