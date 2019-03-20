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На Закарпатье школьницы жестоко избили подругу: детали происшествия

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 18:17
На Закарпатье школьницы жестоко избили подругу: детали происшествия
Коллаж РБК-Украина

Восьмиклассницы жестоко избили ученицу девятого класса

В городе Виноградово, Закарпатской области, зафиксирован очередной случай буллинга в школе №6. Об этом сообщают региональные СМИ.

Конфликт произошел между двумя ученицами восьмого класса и девятиклассницей. Пострадавшая девочка получила серьезные травмы и на данный момент находится в отделении травматологии Виноградовской областной больницы.

Известно, что конфликт между девочками начался давно и учителя школы знали, что школьницы враждуют. Несколько раз уже доходило до разговоров на повышенных тонах и попыток избиения.

Несколько дней назад учителям пришлось остановить драку между школьницами и провести с ними беседы. Восьмиклассниц предупредили о последствиях буллинга, но девочки к словам педагогов не прислушались.

А в тот роковой день восьмиклассницы снова зацепили девятиклассницу на перемене. Сначала они начали кричать на нее, а потом пустили в ход кулаки. Дети, которые стали свидетелями избиения, кинулись за помощью к педагогам. Те разняли девочек и вызвали медиков.

Как рассказала пострадавшая, восьмиклассницы в присутствии учителей не хотели успокаиваться и употребляли в адрес взрослых нецензурные слова.

Классный руководитель девочек, а также руководитель учебного заведения в курсе сложившейся ситуации. Об инциденте сообщили уже в полицию, а также в службу по делам детей. У представителей правоохранительных органов много вопросов к родителям детей, а также к руководству школы и преподавателям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в киевской гимназии учеников избивают за еду.

А также рассказывали о том, что под Херсоном девушка зверски избила подростка за то, что та "не так" на нее посмотрела.

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