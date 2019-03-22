На Закарпатье школьницы жестоко избили подругу: новые подробности

Коллаж РБК-Украина

В деле об избиении девятиклассницы на Закарпатье стали известны новые детали

Школьницу избили в городе Виноградове Закарпатской области. Инцидент произошел в школе №6. Злоумышленницы, как известно, были на один год моложе потерпевшей.

Габриэлла попала в больницу 14 марта. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и сильные ушибы мягких тканей. Одноклассник пострадавшей рассказал, что конфликты между девушками происходили неоднократно.

Отметим, что ранее уже была неприятная ситуация, которая едва не переросла в драку, но учителя вовремя спохватились.

На Закарпатье побили школьницу (видео: YouTube/Телеканал Sirius)

В этот раз восьмиклассница попала мячом в голову пострадавшей. Это и спровоцировало конфликт. Драка произошла во время перемены вне территории школы - на кладбище. Это увидела местная женщина и разняла их.

Однако комментировать ситуацию девушки отказываются. Пострадавшая также не хочет вдаваться в подробности и про причины конфликта категорически отказалась говорить.

Учителя школы о подробностях также умалчивают. Известно лишь, что в полицию про инцидент сообщила директор. Правоохранители подтвердили факт конфликта. Отмечается, что самочувствие девочки уже значительно лучше. 21 марта ее выписали из больницы и теперь Габриэлле придется продолжить амбулаторное лечение дома.

Ранее мы писали о том, что в киевской гимназии учеников избивают за еду.

А также рассказывали о том, что под Херсоном девушка зверски избила подростка за то, что та "не так" на нее посмотрела.