ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Закарпатье школьницы жестоко избили подругу: новые подробности

STYLERЖизнь    22.03.2019 - 13:57
На Закарпатье школьницы жестоко избили подругу: новые подробности
Коллаж РБК-Украина

В деле об избиении девятиклассницы на Закарпатье стали известны новые детали

Школьницу избили в городе Виноградове Закарпатской области. Инцидент произошел в школе №6. Злоумышленницы, как известно, были на один год моложе потерпевшей.

Габриэлла попала в больницу 14 марта. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и сильные ушибы мягких тканей. Одноклассник пострадавшей рассказал, что конфликты между девушками происходили неоднократно.

Отметим, что ранее уже была неприятная ситуация, которая едва не переросла в драку, но учителя вовремя спохватились.

На Закарпатье побили школьницу (видео: YouTube/Телеканал Sirius)

В этот раз восьмиклассница попала мячом в голову пострадавшей. Это и спровоцировало конфликт. Драка произошла во время перемены вне территории школы - на кладбище. Это увидела местная женщина и разняла их.

Однако комментировать ситуацию девушки отказываются. Пострадавшая также не хочет вдаваться в подробности и про причины конфликта категорически отказалась говорить.

Учителя школы о подробностях также умалчивают. Известно лишь, что в полицию про инцидент сообщила директор. Правоохранители подтвердили факт конфликта. Отмечается, что самочувствие девочки уже значительно лучше. 21 марта ее выписали из больницы и теперь Габриэлле придется продолжить амбулаторное лечение дома.

Ранее мы писали о том, что в киевской гимназии учеников избивают за еду.

А также рассказывали о том, что под Херсоном девушка зверски избила подростка за то, что та "не так" на нее посмотрела.

В Кривом Роге избили полицейских и отобрали у них автомат Известный украинский ведущий избил коллегу из-за неудачной шутки: все детали
Новости Украины избиение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь