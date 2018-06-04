Стало известно, что нападавшие – люди, которые часто позволяют себе высказывания пророссийского характера

В Запорожье хулиганы избили ветерана АТО и журналиста. Об этом передает местное издание zanoza-news.com.

Инцидент произошел в ночь на 3 июня в Хортицком районе Запорожья.

Пьяная компания начала словесную перепалку с АТОшником, после чего трое хулиганов избили бойца.

Прибывшие на место вызова полицейские применили слезоточивый газ. Известно, что в конфликте пострадал журналист Никита Шляхтунов, который проходил мимо.

"На меня напали с возгласами, мол, что это за гранатомет и начали избивать. Позже уже в райотделе я узнал, что попал в разгар разборок. Дежурный Хортицкого отделения Национальной полиции вел себя достаточно некорректно, позволяя колкости в мой адрес, скорее всего, после числа публикаций о незаконном обороте наркотиков, к которому причастно руководство. А вот дежурному следователю за работу я благодарен, сделал все, как говорится, по протоколу. Побольше бы таких людей в Национальной полиции" - отметил пострадавший журналист.

Он рассказал, что ветеран отказался писать заявление на хулиганов.

"Жалко, что АТОшник отказался писать заявление, а вот я отступать не хочу", - подытожил Никита.

Шляхтунов узнал, что нападавшие – люди, которые злоупотребляют алкогольными напитками и позволяют себе нелицеприятные высказывания пророссийского характера.

Ранее сообщалось, что в Киеве компания ради шутки похитила своего друга и попала в полицию.

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