Зарезал в кустах: в Бердичеве 15-летний парень убил женщину

Фото: РБК-Украина

Правоохранители задержали малолетнего преступника

В городе Бердичев Житомирской области правоохранители задержали 15-летнего подростка, который подозревается в жестоком убийстве 37-летней женщины. Об этом передает пресс-служба полиции региона на своем официальном сайте.

Местная жительница 5 июля вышла погулять с собакой. Через несколько часов тело жертвы с множественными ножевыми ранениями нашли в кустах неподалеку от дома, где она проживала.

Фото: Место преступления (zt.npu.gov.ua)

Как сообщил руководитель Главного управления Нацполиции Житомирской области Вячеслав Печененко, преступление совершил 15-летний подросток, который также проживал в Бердичеве.

Фото: Место преступления (zt.npu.gov.ua)

"Для раскрытия дерзкого преступления мы задействовали максимальное количество работников уголовного блока, как местного отдела полиции, так и областного ведомства. В ходе следственно-розыскных мероприятий оперативники опросили сотни местных жителей, проживающих в этом микрорайоне, в том числе проверили ранее судимых за тяжкие преступления лиц, проанализировали изъяты записи камер видеонаблюдения. И в результате принятого комплекса мер нам удалось быстро раскрыть подозреваемое лицо", - сообщил он.

Фото: Место преступления (zt.npu.gov.ua)

Со слов правоохранителей, парень – из благополучной семьи, к уголовной ответственности не привлекался. Малолетний преступник сообщил, что ранее с погибшей знаком не был, но свои действия объяснять не стал.

"Предварительно установлено, что парень готовился к преступлению и совершил его с хулиганских побуждений. Сейчас ему официально объявлено о подозрении в причастности к преступлению, предусмотренного п.7 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК. Судом он взят под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе полиции.

По словам правоохранителей, парню, согласно действующего законодательства, грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет или пожизненное заключение.

Видео: Брифинг ГУНП: полиция задержала подозреваемого в убийстве (youtube.com/ПоліціяЖитомирщини)

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний подозреваемый в жестоком убийстве школьницы под Тернополем объявил голодовку.

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