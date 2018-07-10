Заступился за девушек: в Тернополе похоронили 20-летнего парня, которого избили в день рождения

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Студента, которого избили возле ночного клуба в Тернополе, похоронили

В Тернополе похоронили 20-летнего Виталия Гнатишина, которого избили возле ночного клуба "Аллюр". Об этом сообщила мать Виталия Галина на своей странице в Facebook.

Она написала, что похороны состоялись в понедельник, 9 июля.

Погибший был студентом Тернопольского национального технического университета им. Ивана Пулюя.

Фото: Виталий Гнатишин (facebook.com/galina.gnatishin)

30 июня возле ночного клуба "Аллюр" произошла драка. Виталий вступился за девушек и получил телесные повреждения. В этот день парень праздновал свое 20-летие.

Юношу доставили в Тернопольскую коммунальную городскую больницу №2 с диагнозом "клиническая смерть". Спустя несколько дней он умер.

Злоумышленника, которые избили Виталия, объявлено подозрение. Они задержаны решается вопрос об избрании меры пресечения.

Скриншот поста (facebook.com/galina.gnatishin)

Ранее сообщалось, что на станции Киевского метрополитена "коп" избил пассажира.

В Киеве на станции метро полицейский и сотрудник КП "Киевский метрополитен" задержали пассажира, после чего "коп" начал его избивать и применял дубинку. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Типичный Киев" в соцсети Facebook.

Судя по видео, инцидент произошел на станции "Контрактовая площадь". Что стало причиной жестокого обращения сотрудников коммунального предприятия – остается неизвестным.

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