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Не завидуйте: "Слуга народа" прокомментировала скандал с интимной перепиской в Раде

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 21:31
Не завидуйте: "Слуга народа" прокомментировала скандал с интимной перепиской в Раде
Елена Криворучкина отреагировала на пикантный скандал с смс (Коллаж РБК-Украина)

Народный депутат обиделась на журналистов

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Криворучкина, которая попала в неприятную ситуацию во время заседания Верховной Рады с пикантной перепиской, отреагировала на скандал. Она написала на своей странице в Facebook, что имеет право на личную жизнь.

Криворучкина отметила, что теперь вся Украина знает, что она любит, путешествует и дышит, а также о том, что она состоит в отношениях.

"Передаю привет журналистам, которые ничего не слышали о вмешательстве в личную жизнь. Я – не только депутат, я, в первую очередь, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что ж, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения", - написала нардеп.

Она добавила, что переписывалась во время перерыва, а не во время работы и посоветовала проверять информацию.

"Во-первых, хочу напомнить, что кумой Юрия Корявченкова я не являюсь, проверяйте хотя б, когда публикуете. Во-вторых, переписывалась я во время официального перерыва, про это почему-то забыли написать. В-третьих, не завидуйте", - добавила Криворучкина.

Не завидуйте: &quot;Слуга народа&quot; прокомментировала скандал с интимной перепиской в Раде

Скриншот поста (facebook.com/sluganarodu.kryvoruchkina)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что народного депутата от"Слуги народа" Елены Криворучкину подловили фотокорреспонденты во время того, как она обсуждала в переписке свои чувства.

А также мы рассказывали о том, что Ляшко "взорвал" сеть исполнением хита Шуфутинского.

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