"Здоровый старт в жизни ребенка": Супрун рассказала о важности грудного вскармливания младенцев

Фото: pixabay.com

Также Супрун обратила внимание на важность для ребенка контакта "кожа к коже"

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун развенчала очередной миф, на этот раз коснувшись темы грудного вскармливания младенцев. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что грудное вскармливание – это здоровый старт в жизни ребенка.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

И. о. министра обратила внимание, что из-за недостатка информации и распространенных мифов много людей недооценивают важность грудного вскармливания для здоровья детей.

"Часто женщины боятся или же стесняются кормить детей грудью, особенно в публичных местах. Все, что касается здоровья, не должно вызывать никакого стыда или стеснения. Тем более, когда речь идет о детях!" – отмечает Уляна.

Она также рассказала важные факты о необходимости грудного вскармливания для младенцев, особенно в первые месяцы после рождения

"Грудное молоко матери чрезвычайно важно в первые месяцы жизни малыша. Ведь через молоко ребенок получает питательные вещества и витамины, а также антитела - защиту от болезней. Также грудное вскармливание способствует здоровью матери: снижает риск рака молочной железы и яичников, диабета 2-го типа и послеродовой депрессии", - говорит глава Минздрава.

По ее словам, в грудном вскармливании время чрезвычайно важно, ведь новорожденный младенец должен получать материнское молоко как можно быстрее - желательно не позднее 1-го часа после родов.

Супрун отметила, что в роддомах не придерживаются этой нормы, что может привести к вреда для здоровья малышей.

"По данным ВОЗ, около 78 миллионов или 3 из 5 новорожденных не кормят грудью в течение 1-го часа от их рождения. Это увеличивает риски заболеваемости и смертности среди новорожденных", - сообщила Уляна.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Также и. о. министра обратила внимание на важность для ребенка контакта "кожа к коже".

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Контакт "кожа к коже" и грудное кормление – является своеобразной "первой вакциной" - очень важны для ребенка. Новорожденные, которых кормят грудью в первые часы жизни, имеют значительно большие шансы на выживание и имеют надежную защиту от множества болезней", - сказала Супрун.

Она предупредила родителей, что задержка грудного кормления даже в несколько часов после рождения может иметь серьезные последствия для развития ребенка.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ульяна призвала матерей вскармливать своих новорожденных детей грудью, ведь по статистике на это способна почти каждая женщина.

"По статистике 97% женщин способны успешно кормить детей грудью. Случаи, когда нельзя кормить ребенка грудью - очень редкие (как-то употребления наркотиков или серьезные инфекционные болезни у матери). Их может указать только врач", - говорит глава Минздрава.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Существует много мифов, связанных с грудным вскармливанием. Например, что это больно или же то, что молочная смесь такая же полезная, как материнское молоко. Однако смесь следует использовать только при наличии специальных показаний, которые определяет врач. Не позволяйте мифам и дезинформации избавить вашего ребенка ценного ресурса для здорового развития", - подытожила она.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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