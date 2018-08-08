Снова жара: синоптики дали прогноз на 9 августа

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Украинцев ждет солнечный день

В четверг, 9 августа, в Украине прогнозируют теплую летнюю погоду без осадков. Ожидается от 25 до 31 градуса тепла. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке страны без осадков, температура до +28.

На юге будет солнечно, до +31 градуса.

На западе Украины ожидается переменная облачность, температура поднимется до +29 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В северных областях также без осадков, до +26.

В центре страны будет солнечно, до +27 градусов.

Фото: pixabay.com/Dar1930

В Киеве в четверг, 9 августа, осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +26 градусов, а вечером ожидается до +21.

Ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на четверг.

Кстати, синоптики дали прогноз погоды на август в Украине. По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура августа составит +17+20 градусов.

Напомним, синоптики уточнили прогноз погоды на 8 августа.

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