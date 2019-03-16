Женщина умерла во время кесарева сечения под Черниговом: что грозит горе-врачу

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Врачу-анестезиологу вынесли приговор

В Черниговской области по причине халатности врача женщина скончалась во время кесарева сечения, ее ребенку также не удалось выжить - он умер через полтора месяца после рождения. Об этом информирует "Криминальная Украина".

Инцидент произошел еще в 2016 году. Тогда в одну из больниц области госпитализировали беременную женщину. Роженицу осмотрел специалист по анестезиологии и ввел ей неправильный тип наркоза, от чего у пострадавшей остановилось сердце, а через 33 минуты она скончалась.

Прокуратура утверждает, что к таким последствиям привело нарушение требований медицинского протокола. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст.140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для новорожденного).

Суд одного из районов Черниговской области вынес приговор горе-медику. Теперь врачу предстоит провести два года в тюрьме.

Напомним, что скандал с врачебной халатностью в Николаевской области, из-за которой пенсионерка потеряла ногу, получил неожиданное продолжение благодаря прокуратуре.

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