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Женщина заживо сгорела на балконе: появилась первая версия жуткого пожара в Киеве

Киев, Пятница 24 июля 2020 18:41
Женщина заживо сгорела на балконе: появилась первая версия жуткого пожара в Киеве
Пожар в Киеве на Троещине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Спасатели не смогли помочь женщине, которая сгорела на балконе

В пятницу, 24 июля в Киеве в Деснянском районе произошел пожар в многоэтажном доме по улице Закревского, 77. По неофициальной версии - пожар произошел во время приготовления пищи.

Спасатели пытались помочь женщине-инвалиду пожилого возраста, но так и не смогли вытащить ее из огня. К сожалению, она сгорела заживо на своем балконе. Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Facebook.

Женщина заживо сгорела на балконе: появилась первая версия жуткого пожара в Киеве

Пожар в Киеве на Троещине (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

По словам корреспондента телеканала "Украина 24", когда на лестнице спасатель пытался забрать женщину с балкона, другие пожарные пыталась попасть в квартиру через дверь.

Женщина заживо сгорела на балконе: появилась первая версия жуткого пожара в Киеве

Пожар в Киеве на Троещине (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Двери они выбили, но поскольку в квартире было очень много хлама, то попасть в квартиру было не так просто. Квартира в это время уже горела, и попасть со стороны входной двери было практически невозможно.

Женщина заживо сгорела на балконе: появилась первая версия жуткого пожара в Киеве

Пожар в Киеве на Троещине (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Во время пожара в квартире находилась 90-летняя женщина и ее сын, у которого имеются психические отклонения. Он находился в шоковом состоянии, и оставил мать одну в горящей квартире.

Женщина заживо сгорела на балконе: появилась первая версия жуткого пожара в Киеве

Пожар в Киеве на Троещине (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Мужчина сел возле подъезда и, когда подошли спасатели, он даже не рассказал, что в его квартире пожар, и что мать в опасности, а просто попросил помочь ему забрать свои вещи.

Женщина заживо сгорела на балконе: появилась первая версия жуткого пожара в Киеве

Пожар в Киеве на Троещине (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Спасатель попытался подняться по лестнице к горящей женщине, но не успел ее спасти. Он находился от нее буквально в нескольких сантиметрах. После этого у него был шок, и он уже не смог принимать участие в спасательной операции.

Видео (21+), того как спасатель пытался помочь женщине можно посмотреть по это ссылке. При этом людям со слабой нервной системой просматривать данное видео не рекомендуется.

Причины пожара пока не установлены, но спасатели говорят о том, что возгорание началось с кухни. Один из неофициальных вариантов - во время приготовления пищи загорелся мусор на полу.

Напомним, аист спровоцировал страшное ДТП с пожаром под Львовом.

Ранее под Киевом полдня горела мусорная свалка.

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