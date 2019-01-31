Жертв много будет: опубликовано страшное пророчество на 2019 год

По словам Матроны, апокалипсис на Земле наступит 1 февраля 2019 года в результате падения астероида

В сети появились предсказания Матроны Московской на 2019 год, которая предвещает падения астероида 2002 NT7 уже 1 февраля. Об этом сообщает издание TopNews.

При этом в NASA отмечают, что информация о падении астероида не соответствует действительности.

Но много тех, кто считает, что официальная наука врет, и они это делают для того, чтобы не сеять панику среди населения. При этом люди уверены, что все предсказания, в том числе и это, указывают на апокалипсис, который произойдет 1 февраля 2019 года.

Также приводятся и другие предсказания Матроны.

"Верующих будет мало, жизнь будет хуже и хуже. Народ будет, словно под гипнозом. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб и скажут – выбирайте! Жертв много будет. Без войны умрете. Все на земле лежать будете. Вечером все будет на земле, а утром восстанете - все уйдет в землю. Без войны война идет!" - говорила предсказательница.

Стоит отметить, что Матрона начала предсказывать будущее еще в детском возрасте. Так, она предсказывала хаос 1917 года, когда была революция.

Во время Второй мировой войны она сказала, что немцы не дойдут до Тулузы, и они действительно не дошли. Кроме того, старица также предсказала день своей смерти.

Напомним, что историки провели еще одну расшифровку предсказаний Нострадамуса и открыли новое значение слов предсказателя о Третьей мировой войне.

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