Жертвой педофила стала трехлетняя девочка: детали происшествия в Херсоне

Коллаж РБК-Украина

Неадекват совратил маленького ребенка

На днях в Херсоне произошел чудовищный инцидент: местный житель решил совратить трехлетнюю девочку. Теперь мужчине грозит срок за педофилию, передает издание "Херсонцы".

Вернувшись после одного похода в гости к маме, малышка рассказала своей няне, что новый "друг" родительницы трогал ее за интимные места, утверждая, что это безобидная игра.

Нянечка немедленно рассказала о данном инциденте отцу ребенка, а тот обратился в полицию. К слову, родители в разводе, и дочь живет с папой в Корабельном районе областного центра.

Оперативникам удалось установить личность предполагаемого злоумышленника, а девочке теперь предстоит пройти осмотр у врача и собеседование с психологом на предмет выявления последствий контакта с потенциальным извращенцем.

К слову, в данном инциденте есть еще один неприятный нюанс: доказать вину в совершении такого преступления крайне сложно, поскольку доказать сексуальные контакты можно только в случае присутствия свидетелей либо каких-нибудь следов на теле пострадавшей.

Напомним, что в пригородной школе Якутска учитель физкультуры 6 месяцев насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале школы. Учитель физкультуры не признает своей вины, однако следствие подтверждает обратное.

Мы писали, что педофил-рецидивист продавал мальчиков извращенцам. В прошлый раз преступника выпустили из тюрьмы на 5 лет раньше за "хорошее поведение".

Ранее сообщалось о том, что в Магадане 13-летня девочка зашла в магазин спортивной одежды, где ее изнасиловал 52-летний продавец.