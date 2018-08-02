Жертвы семейного насилия или убийцы: в России трое сестер зарезали своего отца

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Девушки говорят, что стали жертвами семейного насилия, ведь отец постоянно их избивал

В Москве 57-летнего Михаила Хачатуряна убили три его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет. Об этом сообщают росСМИ.

Девушку говорят, что стали жертвами семейного насилия, ведь отец постоянно их избивал, и даже домогался.

Фото: Погибший Михаил Хачатурян (web.telegram.org/mash)

В свою очередь их брат, племянник погибшего Арсен Хачатурян, утверждает, что Михаил был хорошим человеком, а девушки его убили из-за того, что он бы строгим и не давал им вести распутную жизнь.

Арсен уверяет, что погибший был верующим человеком.

"Он (погибший) занимался благотворительностью. Он веровал в Бога. У него большая цель в жизни была – вера в Бога. Он на протяжении 20 лет веровал очень сильно. Он был и священнослужителем - но это было давно. Ездил в Иерусалим и другие святые места. Он стал паломником", - говорит племянник Хачатуряна.

Он считает, что девушку специально делают из себя жертв семейного насилия.

"У меня было впечатление, что они (сестры) могли сами инсценировать это. Сами подумайте, он отец, у него трое дочерей, он все приносит дочерям. Он все давал им – и последние телефоны, и одежду, полностью их одевал, и еда всегда была дома. И требовал элементарного – чтобы дома было убрано. Элементарных вещей они даже не хотели делать. Постоянно у них ссоры", - рассказал Арсен.

Также он опровергает информацию о том, что погибший домогался своих дочерей.

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору, предусматривающее наказание вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось, что во Львовской области девочка убила ножом отца.

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