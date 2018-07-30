Жертвы торговли людьми: две украинки рассказали, как попали в рабство

Фото: thetraffickedhuman.org

Названы страны, в которые люди путем насилия и обмана попадают чаще всего

30 июля отмечается День борьбы с торговлей людьми. Согласно данным Международной организации труда, 21 млн человек по всей Земле стали жертвами принудительного труда. Об этом сообщает "Сніданок з 1+1".

Чаще всего в рабство путем насилия и обмана попадают в Россию, Польшу, Турцию, а также Объединенные Арабские Эмираты.

За первую половину 2018 года по официальным данным жертвами торговли людьми стали 112 украинцев.

Украинка по имени Вера (имя изменено) десять лет назад хотела поехать на заработки, однако попала в плен. События того вечера она хорошо помнит до сих пор. Спустя многие годы психологической реабилитации, она поделилась своей историей.

Веру и ее подругу, которым на то время было около 18 лет, по пути в магазин поймали двое неизвестных. Девушек закрыли в гараже, избивали и два года заставляли предоставлять услуги сексуального характера.

"Нам было по 17-18 лет. Это было в городе Васильков Киевской области. Однажды мы пытались скрыться с подругой, но нас поймали. Начали бить и ломать руки. Одну девушку просто закатали в гараже. Я убежала и с тех пор наполовину инвалид", - рассказала жертва.

Украинка по имени Татьяна оказалась в рабстве относительно недавно. Женщина осталась одна, беременная и с трехлетним сыном на руках.

У нее не было жилья и работы и она зарегистрировалась в одной из соцсетей, где обнародовала свою историю. Через несколько дней ей написала гражданка РФ по имени Рита. Она утверждала, что готова ей помочь: оплатить роды, поселить у себя с детьми и платить 10 тысяч рублей за работу горничной.

"Я собрала маленькую сумку вещей и уехала. Приехала в Москву и сразу связалась с этой женщиной. Она пообещала меня забрать через два дня. И я в Москве без денег с ребенком беременная, не зная, что делать, обратилась в комнату матери и ребенка на Ярославском вокзале", - рассказала Татьяна.

Женщину поселили в этой комнате и там состоялись экстренное роды. Спустя две недели за ней уже с двумя детьми на руках приехала та самая "Рита".

"Она закрыла нас в доме, забрала у меня документы. Приезжала к нам раз в неделю, привозила продукты, а на улицу не позволяла выходить вообще", - отметила Татьяна.

"Она занималась черной магией и угрожала мне. Мы были за городом в частном доме, а она - в Москве со своими детьми", - вспомнила пострадавшая.

Татьяне удалось спастись благодаря соседям, которые вместе с участковым правоохранителем освободили украинку из рабства, купили билет на поезд в родную страну и дали с собой небольшую сумму наличных. Татьяна дома уже год. Она призналась, что забыть этот ужас не сможет никогда.

По данным "Сніданок 1+1", за годы независимости 230 тысяч граждан Украины становились жертвами торговли людьми. Половина - стали жертвами трудовой эксплуатации, а другие были вовлечены в сексуальное рабство, попрошайничество и торговлю органами.

"Торговля людьми – это глобальный преступный бизнес. Он настолько прибыльный, что охватывает почти весь мир. Поэтому Украина является страной назначения и страной транзита, и страной происхождения именно торговли людьми", - рассказала координатор работы по противодействию торговле людьми Ирина Бойко.

Для возвращения к полноценной жизни после пережитого ужаса людям необходима, помимо юридической, прежде всего психологическая помощь.

Психолог Оксана Варварич, которая несколько лет ежедневно борется за судьбы пострадавших от рабства украинцев, рассказала о том, как некоторые справляются с трагедией.

"У нас есть классные кейсы, когда человек потом находит веру в себя и так же доверие к людям и готов работать, и строить новую жизнь. Люди женятся, готовы иметь новые отношения, детей", - отметила психолог проекта по противодействию торговле людьми.

Получить помощь пострадавшие также могут и от государства. В Министерстве соцполитики за 2018 год официально статус жертв торговли людьми предоставили 122 гражданам Украины.

Правозащитники подчеркнули, что ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя отдавать потенциальным работодателям оригиналы документов. Если человек стал жертвой какой-либо эксплуатации, нужно не бояться и немедленно обращаться в полицию и в общественные организации.

Напомним, по данным UNICEF, почти треть жертв торговли людьми являются несовершеннолетними.

Ранее полиция разоблачила бизнес по предоставлению интимных услуг в Киеве.

Стоит отметить, что полиция за полгода выявила почти 190 фактов торговли людьми.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну (видео: РБК-Украина)