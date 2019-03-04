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Жестокое убийство семьи на Прикарпатье: какое наказание ждет изверга

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 14:09
Жестокое убийство семьи на Прикарпатье: какое наказание ждет изверга
Коллаж РБК-Украина

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы

На Прикарпатье житель Коломыи во время совместного распития спиртных напитков начал проявлять агрессию и повздорил со своими товарищами. Ругань привела к непоправимым последствиям: мужчина убил супружескую пару и теперь ему грозит срок. Об этом информирует "Телеканал НТК".

У погибшей 57-летней женщины было избито лицо и колото-резаная рана на шее. Многочисленные колото-резаные раны на шее обнаружили также и у 56-летнего мужчины. Сейчас уже есть веские основания подозревать конкретное лицо в совершении преступления.

Видео: (YouTube/Телеканал НТК)

Злоумышленником оказался 42-летний мужчина - знакомый супружеской пары. Он признал свою вину и был задержан. Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства  - это ч. 2 статья 115 Уголовного кодекса Украины. За преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что роженица оставила мертвого ребенка в заброшенном доме.

Ранее мы писали, что под Харьковом повесился пятиклассник из многодетной семьи.

Также сообщалось, что появилось фото фигуранта в деле об убийстве харьковских студенток.

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