Жестокость под Днепром: живодер привязал собаку к поезду

Коллаж РБК-Украина

Под Днепром разыскивают бессердечного живодера

В Днепропетровской области собаку привязали к грузовому составу поезда. Животное погибло после того, как в таком состоянии проехало несколько станций. Об этом сообщает Юлия Реуца на Facebook-странице группы "Вольногорск информационный".

Юлия разыскивает свидетелей этого жестокого убийства. Предполагается, что собаку привязали в Пятихатках, Вольногорске или Верховцево.

"Если кто-то что-либо видел, сообщите, пожалуйста. Это наказуемо законом. Нельзя оставлять насилие безнаказанным! Собака просто доверилась какому-то недочеловеку, и это стоило ей жизни", - написала Юлия.

Фото: facebook.com/groups/vlndpua

Она также отметила, что такое нельзя упускать, поскольку человек, который убил живое существо, может также легко и лишить жизни человека.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что в Вольногорске собака была уже мертва.

"Очень жаль, еще более возмутительно то, что сделано это напоказ. Еще на днях, в Желтых Водах, какая-то тварь подожгла будку с собакой и 4 щенками. Один щенок сгорел заживо. Каждый день происходят очень страшные вещи. Больше всего пугает то, что эти мрази среди нас", - написала Юлия Реуца.

Напомним, что в Днепре изверги отрезали коту лапы. Бездыханное тело животного лежало на детской площадке.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде нелюди изрезали собаку ножом и скрылись с места происшествия.

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