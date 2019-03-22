Жилье с "сюрпризом": ветерану АТО выделили комнату с разлагающимся трупом

Коллаж РБК-Украина

Ветерану АТО сдали непригодное для жизни жилище

В Запорожье ветеран АТО Сергей Доля два года ждал жилье и получил комнату по улице Привокзальной, в которой его поджидал "сюрприз". Кроме того, комнату выдали лишь после того, как он пришел на прием к мэру.

Мужчина несколько лет стоял в очереди за жильем и когда его просьбу наконец-то услышали - был несказанно рад. Однако до получения ордена ветеран АТО не видел, в каком состоянии находится комната.

Позже выяснилось, что жилище попросту непригодно для жизни: тело бывшего хозяина пролежало несколько недель после смерти, но даже после этого коммунальщики не привели комнату в порядок.

Теперь с кучей ненужного хлама Сергею придется справляться самому. Все настолько старое, что рушится при малейшем прикосновении.

Ветерану АТО выделили комнату с трупом (видео: YouTube/Алекс Телерадиокомпания)

К слову, покойник умер прямо на кровати. Тело обнаружили соседи спустя две недели после смерти, когда учуяли неприятный запах. Хотя в Коммунаровском райотделе ветерану АТО сказали, что труп нашли на лавочке возле общежития.

Однако эти нюансы не пугают мужчину. Хотя от помощи он бы не отказался. Сергей уже обращался в коммунальное предприятие, которое обслуживает общежитие, однако там ему сказали, что ничем помочь не могут.

Ветерану АТО выделили комнату с трупом (фото: YouTube/Алекс Телерадиокомпания)

К слову, лишь на один вывоз мусора, оставшегося после предыдущего жильца, требуется более 1000 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве неадекватный человек избил ветерана АТО вместе с его супругой. Молодой человек нанес удар 60-летнему ветерану кастетом в голову.

Мы также писали о том, что 15-летний подросток напал на ветерана АТО, в результате чего 40-летний потерпевший оказался в реанимации с тяжелыми телесными травмами.