Под Житомиром отец жестоко избил восьмилетнюю дочь

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Мать ребенка встала на защиту мужа

В Житомирской области отец избил свою восьмилетнюю дочь, сломав ей руку. Об этом сообщает ТСН.

Больше суток девочка терпела страшную боль, пока соседи не сообщили о травме ребенка врачам.

"Ребенок мог бы остаться инвалидом на всю жизнь. Это перелом плеча. У ребенка были гематомы на лице, спине, то есть ребенок был избит отцом", - рассказала заместитель главного врача Радомышльской центральной районной больницы Анна Пирог.

После инцидента мать девочки тоже забрали на обследование в больницу. По словам женщины, она находилась в доме, когда Алена получила травму, но сам момент не видела. Мать не верит, что девочку ударил отец. Она предполагает, что он просто потянул Алену за руку, чтобы та не оскорбляла меньшую сестренку.

"Говорил, что старшая к младшей, набила меньшую, так он ругался на нее. Я не знаю, побежала к меньшей, потому что она плакала", - рассказала Татьяна Шульська.

Видео: Отец избил восьмилетнюю дочь (tsn.ua)

Медиков вызвали соседи, которые заметили Алену на улицу. Та была вся в синяках.

"Алена, а что это у тебя такое с ручкой, как будто отек? А она говорит: это я упала. Ничего не говорит, потому что она, видно, его боится", - рассказала соседка.

Социальным работникам отец все-таки признался, что бил дочь.

"Он признался, что он избил ребенка. Он говорит, что она якобы душила меньшую сестренку. Отец взял ремень, с его слов, набил старшего ребенка, но видно, что там не только был ремень, потому что ремнем руку не сломал бы", - пояснил руководитель отдела социальных служб для семьи, детей и молодежи Мирослав Жилич.

В соцслужбе говорят, семья находилась под их сопровождением уже год, потому что дети постоянно были неухоженные, а отец пьянствовал и дебоширил. Супругов уже пытались лишить родительских прав.

"Уже передали документы на лишение родительских прав. Ждем решения суда", - сообщила ювеніальний инспектор Радомышльского райотдела полиции Елена Осадчая.

Мать Алены защищает мужа и надеется, что суд встанет на их сторону.

"Я все сделаю, чтобы не забирали детей. Он неосторожно, он не специально же сделал", - считает она.

Против отца открыли уголовное производство, по которому ему грозит три года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники полиции избили подростка.

"Киевские полицейские избили несовершеннолетнего ребёнка за то, что он нагрузил полную тележку "revo", подвёз к кассе, оставив там товар", - написано в публикации.

Также к посту прилагается видеозапись, где видно как полиция и подростки пытались разобраться в ситуации.

Также сообщалось, что житель Закарпатья продал семимесячного сына за 100 тыс. грн.

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