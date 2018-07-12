В Житомирской области мужчина использовал восьмимесячную дочь в съемках развратных видео

Фото: cyberpolice.gov.ua

Правоохранители задержали злоумышленника

В Житомирской области киберполиция задержали 27-летнего злоумышленника, который снимал порнографические ролики со своей восьмимесячной дочкой. Об этом передает cyberpolice.gov.ua.

Информацию украинские правоохранители получили от своих австралийских коллег: в сети были обнаружены материалы порнографического характера с участием ребенка, которому на вид меньше года.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Работники киберполиции провели предварительную проверку и установили причастность к распространению этих файлов 27-летнего жителя Житомирской области. По их словам, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и распространение предметов порнографического характера.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Полицейские установили, что злоумышленник совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 года рождения, а затем распространял фото в интернете с помощью российского веб-ресурса "yandex.ru", доступ к которому запрещен на территории Украины.

Фото: cyberpolice.gov.ua

11 июля, в его квартире полицейские провели санкционированный обыск. На электронных носителях информации, которые принадлежат задержанному, полицейские обнаружили фото с изображениями порнографического характера с участием малолетней девочки.

Изъятую технику направили для проведения всех необходимых экспертиз.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - подытожили в пресс-службе киберполиции.

Ранее сообщалось, что под Киевом пенсионер три года развращал соседскую девочку.

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