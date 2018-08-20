"Живет на лавочке": в Запорожье женщину выгнали на улицу из собственной квартиры

Коллаж РБК-Украина

Ее квартиру передали сотруднице полиции

В Запорожье женщину выгнали на улицу из собственной квартиры. Об этом пишет местный житель Максим Шабалин на своей странице в Facebook.

По его словам, женщина уже два дня живет на улице.

Фото: facebook.com/maksim.shabalin

"Друзья! Я в легком шоке! Пару дней назад увидел эту женщину, но спустя 2 дня обнаружил ее на том же месте, и не смог пройти мимо. Как оказалось, с ее слов, работник Нацполиции в сопровождении десятка крепких ребят 10 августа ночью ей взломали двери, и с вещами выставили на улицу, сказав, что здесь она больше не живет, и у этой квартиры другой хозяин. Вот так уже 8 дней она и живет на лавочке, под окнами родного дома, в котором прожила всю свою жизнь. Немного пообщавшись, выяснил, что родственников у нее не осталось, она - инвалид второй группы, а квартира была не приватизирована. Вот такие бывают нелепые ситуации. Дело придалось огласке, СМИ, полиции, адвокат занимаются вопросом. Надеюсь у нее все наладится", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/maksim.shabalin)

Как сообщает местное издание ipnews.in.ua, исполком городского совета отдал это жилье 42-летней майору полиции, которая выставила женщину на улицу вместе с вещами, двери и замки заменила.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию.

"Вряд ли наладится... Без знакомств, связей и без финансовой поддержки - шансов никаких. Я не просто так это говорю", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/maksim.shabalin)

Ранее сообщалось, что жену бойца ООС выселяют из квартиры вместе с двумя малолетними детьми.

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Еще стало известно, что в оккупированном Севастополе военные выселяют людей из общежития на улицу.

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