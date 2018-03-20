Жизнь начинается снова: трогательная история 17-летней крымчанки, победившей рак

В 2010 году Севиль Абдувалиевой врачи поставили диагноз остеосаркома

Вместе с благотворительным фондом "Запорука" мы публикуем цикл материалов о детях, победивших рак. Когда-то вся Украина собирала деньги на их лечение, а сегодня они сами вдохновляют не только тех, кто столкнулся со страшной болезнью, но и всех украинцев, которые потеряли надежду на лучшее.

Севиль росла в горах Бахчисарая, никогда серьезно не болела и была очень активной – целыми днями лазала по деревьям, играла в футбол и наперегонки с друзьями гоняла на велосипеде к речке. Когда девочка начала жаловаться на боль в ноге, мама подумала, что она просто хочет прогулять школу.

"Нужно ампутировать", – как гром среди ясного неба, прозвучали для мамы слова врачей. Но девятилетняя Севиль даже не заплакала – с тех пор она ни разу не показала своей боли. Так она оберегала от страданий тех, кого любила.

"Когда мы приехали на обследование в Симферополь, врачи больше часа не выпускали Севиль из кабинета – рассматривали снимки, озабоченно совещались, – рассказывает мама девочки Зенфира. – А потом протянули мне направление с адресом: Киев. Институт рака. Наверное, даже за пределами больницы было слышно, как я закричала!"

Севиль всегда мечтала побывать в Киеве, и мама обещала, когда та подрастет, устроить ей экскурсию по красивым паркам и музеям города. Но первые дни в столице запомнились Севиль не приятными прогулками, а изнурительными обследованиями и высокодозной химиотерапией.

"Ночь. На улице минус пятнадцать, снега по колено, – вспоминает первый день после процедур Зенфира. – Я стою с чемоданами и ребенком, который целый день ничего не ел, на пороге пансионата при институте. Свободных мест нет, поэтому направляюсь к выходу и чуть не плачу – где посреди ночи искать приют? Вдруг нас останавливает управляющая пансионата и советует поехать на "Дачу" – центр, где дети, которые лечатся от рака, могут бесплатно жить вместе со своими семьями. На "Даче" тоже не оказалось свободных комнат, но нас приняли и обогрели. С тех пор "Дача" стала для нас вторым домом".

Фото: Севиль Абдувалиева (пресс-служба/Дмитрий Перетрутов)

Больше всего на "Даче" Севиль любила играть в бассейне с цветными шариками. Она с улыбкой вспоминает, как отдыхала от больничных стен и болезненных процедур: "В доме постоянно что-то происходило – то придут волонтеры, чтобы научить нас печь кексы и готовить салаты, то клоуны устроят веселое шоу, то музыкальная группа сыграет наши любимые песни посреди гостиной – все мои самые приятные воспоминания о лечении связаны с "Дачей".

После нескольких блоков химии Севиль оказалась на грани ампутации. Чтобы сохранить ногу, нужно было ставить эндопротез, но врачи боялись, что слишком тонкая кость не выдержит нагрузки и сломается. "Я не могла с этим смириться, – говорит Зенфира. – Как такая красивая девочка, мой единственный ребенок, будет жить с одной ногой? И как мне ей об этом сказать?"

Севиль почувствовала мамину обеспокоенность и сама спросила, в чем дело. А потом обняла маму и сказала: "Ничего страшного. Надо значит надо". Спокойствие, с которым Севиль произнесла эти слова, усилило намерение мамы бороться за сохранение ноги. В конце концов, главный врач решился ставить эндопротез.

"Никогда не забуду, как приехала на завод забирать протез. Меня встретил человек, похожий на слесаря ​​– грязный, руки в мазуте. Позвал директора, и тот протянул мне какую-то железяку. Говорит: "Подождите, мамаша! Сейчас все отшлифуем, почистим – и понесете". Мне аж дурно стало. Но в то же время захотелось обнять этого человека – благодаря этой железке моя девочка будет ходить!"

С переживаниями перед операцией маме и дочке помогла справиться психолог "Запоруки" Лина: "Ты же мечтаешь о велосипеде? – подбадривала она маленькую Севиль. – Вот увидишь, после операции будешь летать на своем велосипеде как птичка!" Поддержать девочку пришли и ее друзья из отделения и с "Дачи": собрались вокруг ее кровати и каждый пожелал что-то приятное.

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Видео: video.rbc.ua

"Меня поражают мудрость и сила детей, столкнувшихся с этой страшной болезнью, – делится Зенфира. – В нашем отделении лежал мальчик лет пяти. Он два месяца скрывал от мамы и папы, что ничего не видит, просто чтобы они не волновались. Родители даже не догадывались о его слепоте, хотя были рядом 24 часа в сутки. Бывает, мама скажет ему: "Пашенька, иди надень штаны и обуйся". И он как-то находил эти штаны, завязывал шнурки. Такой маленький, а какой сильный!"

После операции у Севиль открылось сильное кровотечение, которое останавливали всю ночь. После этого еще полгода девочка не могла выпрямить ногу. Каждый день она занималась с реабилитологом, чтобы восстановить походку. Но она никогда не жаловалась и, стиснув зубы, боролась. "Если бы Севилька плакала или жаловалась, я бы не выдержала эти полтора года. Она мне так помогла", – признается Зенфира.

Севиль прошла свой путь к выздоровлению тихо и уверенно. Наконец ей удалось осуществить свою мечту – сесть на велосипед, который ей подарила мама после лечения.

"Если рядом есть кто-то, кто действительно тебя любит, можно пережить что угодно", – почти шепотом – чтобы услышали только те, кому это действительно нужно – делится своим секретом уже семнадцатилетняя Севиль.

Сегодня Севиль снова нужна помощь. Через год после протезирования девочке установили новый немецкий эндопротез, но она переросла и его. Поскольку сейчас правая нога Севиль длиннее левой на 5 сантиметров, изнашивается здоровый коленный сустав. Если не снять нагрузку, спасать придется еще одну ногу. Кроме того, девушка будет страдать от сколиоза.

Чтобы Севиль могла ходить, а не ковылять, ей нужно установить новый эндопротез. Его стоимость 1 500 000 гривен. Оказать помощь Севиль можно на сайте Украинской Биржи Благотворительности.