Эти жизненные принципы украинского летчика, благодетеля и патриота Леонида Шмаевича стоит перенять каждому

Жизненные принципы Шмаевича, которые не нужно игнорировать:

что бы не случилось в жизни, нужно искать выход из любой ситуации и идти вперед;

верь в себя, в свои силы - и однозначно придешь к успеху;

память - это тот след, который мы оставили, и каждый человек время от времени опирается на прошлое;

строить отношения - то же самое, что строить дом - не надо жалеть ни сил, ни времени.

Заметим, что более 15 лет Леонид Израилевич успешно руководил международной авиакомпанией "Урга", которая имела лицензии на пассажирские чартерные полеты на 58-ми международных авиалиниях, полеты на самолетах бизнес-класса в 62 страны мира и лицензии на грузовые перевозки в 136 стран.

При нем стоимость модернизированных самолетов "Урги" поднялась с двадцати до шестисот тысяч долларов.

Поэтому и неудивительно, что Леонид Шмаевич со своей женой и заместителем Галиной Кузьменко как успешные личности неоднократно становились героями различных интервью и публикаций в украинских и мировых СМИ.

К слову, Леонид Израилевич в книге также делится своими лайфхаками, которые могут пригодиться нынешним или будущим топ-менеджерам.

Вот несколько из них:

у руководителя не должно быть привилегий, он собственным примером должен показывать, как надо работать;

самое главное в каждой профессии - ответственность и профессионализм;

в бизнесе надо быть амбициозным, но амбициозность должна быть со здравым смыслом;

руководитель должен мыслить стратегически, быть честным и порядочным, ибо репутация его ценится очень высоко, как и репутация вверенного ему предприятия;

очень полезно уметь ставить под сомнение свой опыт;

успешным будет предприятие, которое развивается по японской модели делового совершенства: предприятие - семья;

чем выше культура на предприятии, тем эффективнее, качественнее труд, больше доверия, человеколюбия, дружбы, ответственности, законопослушности.

Кроме того, есть у Шмаевича личные принципы человечности и патриотизма:

культура - это мера уровня человечности;

не предавать ни родных людей, ни идеалы страны, достойно нести по миру флаг Украины;

все, что делаешь - для людей, для процветания отрасли, города, страны, надо быть благодетелем;

будущее Украины зависит от профессионалов-патриотов;

качественное и взаимовыгодное сотрудничество строится на взаимном уважении, своевременной поддержке, помощи, доверии и творчестве.

А еще он разделяет принципы экс-президента США Дональда Трампа -"Думайте крупно, думайте масштабно - но стойте обеими ногами на земле", Билла Гейтса - "Успех - скверный учитель. Он заставляет умных людей думать, что они не могут проиграть", и исповедует кредо Махатмы Ганди - "Не надо ожидать награды за труд, но всякое доброе дело в конце концов обязательно приносит плоды".

Интересные факты о Леониде Шмаевича

При выходе на пенсию стаж Шмаевича составлял более 100 лет, в т. ч. летных - 84 (специальный стаж летно-инструкторского состава определяется в зависимости от количества часов налета - ред.).

Леонид Израилевич 22 года преподавал в трех летных заведениях Кропивницкого, подготовив к летной практики более тысячи курсантов со всего мира.

Леонид Шмаевич с женой - известные меценаты. Они на протяжении многих лет оказывали помощь театру имени Марка Кропивницкого, областной филармонии, литературным объединениям и творческим коллективам Кропивницкого и всего региона.