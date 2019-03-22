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Жуткое ДТП в Киеве с маршруткой: названа причина аварии

STYLERЖизнь    22.03.2019 - 12:18
Жуткое ДТП в Киеве с маршруткой: названа причина аварии
Коллаж РБК-Украина

Есть вероятность, что в аварии с автобусом виноват не водитель

В сети обнародовали новые детали ДТП в Киеве с маршруткой, которое произошло возле станции метро "Дорогожичи". Автобус № 155 сбил троих прохожих, которых пришлось экстренно госпитализировать. Подробности инцидента опубликовал Киев Оперативный.

Установлено, что водитель автобуса совершил наезд на людей, которые переходили дорогу на переходе на разрешенный сигнал светофора. В результате аварии три женщины были госпитализированы. Врачи утверждают, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Водитель транспортного средства задержан, с ним общаются следователи. По предварительной информации, мужчина был трезв. В своих показаниях водитель отметил, что у маршрутки отказали тормоза.

Жуткое ДТП в Киеве с маршруткой: названа причина аварииДТП в Киеве с маршруткой: (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Данную информацию будут проверять эксперты. Также будет назначена экспертиза технического состояния автомобиля. На данный момент по данному факту начато уголовное производство. За совершение правонарушения мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. 

Следователи обращаются к свидетелям аварии и особенно к людям, которые на момент ДТП находились в салоне автобуса, с просьбой обратиться в следственные подразделения для дачи показаний.

Видео: (facebook.com/KyivOperativ)

Как сообщалось ранее, 16 марта в Киеве автомобиль сбил девушку прямо на пешеходном переходе. В результате столкновения с автомобилем девушка получила серьезную травму бедра.

Также мы писали о том, что в Виннице в конце января января водитель маршрутки сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. После удара ребенок отлетел за 30 метров. Водитель до сих пор гуляет на свободе.

Напомним, недавно под Киевом сотрудник полиции насмерть сбил мужчину. После происшествия мужчина сам пришел в отделение полиции и сообщил о ДТП.

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